Вязивский: стране без бюджета надеяться на инвестиции не приходится

Владимир Вязивский, народный депутат, член политсовета «Нашей Украины», отмечает, что отсутствие бюджета на 2010 год ударит по наиболее незащищенным слоям население. Об этом сообщает официальный сайт кандидата в президенты Ющенко.

«Пострадают в первую очередь те, кто зависит от государственной помощи, кому правительство должно было подставить свое плечо, ведь отсутствие бюджета – это, в первую очередь, угроза социальным выплатам – пенсиям и зарплатам», - говорит депутат.

«Таким образом, правительство, прежде всего, подставляет не себя – подставляет своих граждан», - убежден нашеукраинец. При этом он добавил, что это продолжение антисоциальной политики Кабинета Министров, ведь премьер уже показала свое «беспокойство» о гражданах, отказываясь выполнять закон о повышении социальных стандартов.

«Во-вторых, никто из мирового сообщества не захочет иметь дела с тем государством, в котором нет бюджета, ведь это ставит под риски все экономические проекты», - отмечает депутат. Он отметил, что Украина привлекательна для инвесторов, но в таком случае надеяться на инвестиции не приходится.

Кроме того, правительство ставит под угрозу проведение президентских выборов. «При таких условиях выборы можно будет назвать лишь чрезвычайной ситуацией», - говорит Вязивский. «В таком случае можно будет взять деньги на их проведение только из резервного фонда. Только так Верховная Рада решит эту проблему», - подытожил депутат.