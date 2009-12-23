Тигипко считает, что Украина скатилась вниз по вине политиков

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО убежден, что по вине политиков Украина пострадала от кризиса больше остальных стран Содружества Независимых Государств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал информацию Государственного комитета статистики о результатах экономического развития Украины по итогам первых 10 месяцев 2009 года. Согласно данным Госкомстата, ВВП в третьем квартале 2009 года упал на 15,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, уменьшение промышленного производства составило 26,4%, а сокращение розничного товарооборота – 16,4%. Уровень потребительских цен к 1 ноября 2009 года вырос на 16,5% за предыдущие 12 месяцев.

«Украина занимает первое место среди стран СНГ по падению розничного товарооборота в реальных ценах, снижению промышленного производства, темпам роста потребительских цен. По скорости падения ВВП Украина отстает лишь от Армении. Такой обвал свидетельствует о неэффективном управлении страной и требует экстренных спасательных мероприятий», - отметил С.ТИГИПКО.

«Нужна реалистичная антикризисная экономическая политика: стимулирование потребления отечественной продукции, кредитование промышленности, либерализация налоговой системы. Правительство должно вернуть долги по НДС и прекратить взимание налогов авансом. Только тогда экономика возобновит рост», – заявил С.ТИГИПКО.