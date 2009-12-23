Политолог прогнозирует, что "любі друзі" за милую душу смоются от Ющенко

Директор Института Горшенина политолог Кость БОНДАРЕНКО прогнозирует, что в дальнейшем значительная часть «любих друзів» из окружения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО плавно перейдет в лагерь победителя.

Такое мнение эксперт высказал сегодня на пресс-конференции в Харькове, сообщили УНИАН в пресс-службе Института Горшенина.

Отвечая на вопросы о президентских выборах в стране, К.БОНДАРЕНКО отметил, что по-прежнему основными кандидатами остаются Виктор ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО. «Именно между ними развернётся основная борьба. Но сейчас отмечается ситуативный альянс между В.ЯНУКОВИЧЕМ и действующим Президентом В.ЮЩЕНКО».

По мнению эксперта, вряд ли речь идёт о каких-то более глобальных договорённостях – «в информационном пространстве появилась ошибочная по своей сути информация о том, что В.ЯНУКОВИЧ может гарантировать В.ЮЩЕНКО пост премьер-министра». По словам К.БОНДАРЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ «не может давать такие гарантии. Более того: в Украине политики давно привыкли не верить никаким долгосрочным гарантиям. Единственное, что сегодня может объединить В.ЯНУКОВИЧА и В.ЮЩЕНКО – это совместное недопущение Ю.ТИМОШЕНКО на пост Президента, совместная деятельность по снижению ее рейтингов».

Политолог предполагает, что в дальнейшем значительная часть «любих друзів» из окружения В.ЮЩЕНКО плавно перейдет в лагерь победителя. «Пару месяцев назад мы наблюдали, как ЗВАРЫЧ, ЛУЦЕНКО, МАРТЫНЕНКО сделали ставку на Ю.ТИМОШЕНКО. Теперь я не сомневаюсь, что в администрации В.ЯНУКОВИЧА – в случае его победы – останутся и Вера УЛЬЯНЧЕНКО, и Игорь ТАРАСЮК, и многие другие деятели из нынешнего президентского лагеря. Общая борьба против Ю.ТИМОШЕНКО объединит их с Партией регионов», - считает К.БОНДАРЕНКО.

Также он отметил, что для победы во втором туре Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧУ необходима будет поддержка тех кандидатов, которые займут третье и четвёртое места. «Очевидно, этими кандидатами станут Сергей ТИГИПКО и Виктор ЮЩЕНКО. Если В.ЮЩЕНКО уже начал активное сотрудничество с В.ЯНУКОВИЧЕМ, то С.ТИГИПКО может принести дополнительную легитимизацию Ю.ТИМОШЕНКО на Востоке Украины и дополнительные голоса», - сказал К.БОНДАРЕНКО.

По мнению эксперта, «тандем ТИМОШЕНКО–ТИГИПКО сегодня рассматривается как возможный залог победы нынешнего премьера: быстрый рост рейтингов С.ТИГИПКО может трансформироваться в серьёзный ресурс для Тимошенко во втором туре», - полагает политолог.