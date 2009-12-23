В НУ говорят, что Рада похоронила надежду на принятие бюджета-2010

Парламент и правительство уже в который раз продемонстрировали свою несостоятельность решать ключевые задачи, которые есть в государстве. Об этом заявил народный депутат, представитель Виктора Ющенко в ЦИК Андрей Парубий, сообщает официальный сайт кандидата в президенты Ющенко.

По словам депутата, голосование, которым были прекращены сессионные заседания, нивелирует все надежды на принятие бюджета-2010 еще в этом году.

«Мы попали в ситуацию, когда в канун Нового года главный финансовый документ государства не рассмотрен и не принят. В наибольшей мере ответственность за это несет правительство, которое не смогло подать бюджет в парламент, но также удивляет позиция законодателей, которые проголосовали за прекращение пленарной недели работы депутатов и тем самым почти на месяц приостановили работу Верховной Рады», - говорит Парубий.

Он убежден, что такая ситуация дает основания говорить о том, что парламентско-президентская форма правления, которая начала действовать в Украине с 2005 года, продемонстрировала свою полную несостоятельность.

«Мы являемся свидетелями того, что парламент и правительство, перебрасывая один на другого ответственность за проблемы, которые есть в государстве, оказались неспособны на решение ключевых вопросов», - отметил политик.

Он подчеркнул, что предложения Президента относительно реформирования Конституции и системы власти в настоящее время как никогда важны.

«Если мы не сможем провести конституционную реформу, запланированную Ющенко, то в следующие года работа ключевых государственных органов будет парализована», - подчеркнул нашеукраинец.