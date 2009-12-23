ВР отказалась отстранить Лавриновича от ведения заседаний

Верховная Рада отказалась отстранить первого заместителя председателя ВР Александра ЛАВРИНОВИЧА от ведения пленарных заседаний парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое предложение проголосовали всего 118 народных депутатов из 439 зарегистрированных в сессионном зале.

Данное предложение было поставлено на голосование в связи с требованием фракций БЮТ и НУ-НС из-за грубого нарушения А.ЛАВРИНОВИЧЕМ регламента ВР. В частности, депутаты этих двух фракций выразили свое недовольство тем, что А.ЛАВРИНОВИЧ игнорирует их требования вынести на рассмотрение парламента сегодня вопрос о создании Временной следственной комиссии по резиденции «Межигорье».