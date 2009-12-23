После победы Януковича Ющенко и Тимошенко придется отвечать?

После победы лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на предстоящих президентских выборах нынешний глава государства Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО должны ответить перед законом за свои антигосударственные действия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции в Донецке заместитель председателя Партии регионов, народный депутат Украины Анна ГЕРМАН.

А.ГЕРМАН подчеркнула, что Партия регионов не будет устраивать репрессий, которые велись в 2005 году по отношению к ее сторонникам после Оранжевой революции.

Она вспомнила, что и ее тогда «вызывали в Генеральную прокуратуру Донецка с таким вопросом: «Была ли я знакома с судьями в 1978 году, которые снимали судимость с ЯНУКОВИЧА?». «Я пришла к прокурору и говорю - слушайте, вы хоть посчитали, сколько лет мне тогда было – я училась в школе во Львовской области. Как вы меня могли отрывать от дел, от всего… вручать повестку моему ребенку в школе, потому что меня как-то не нашли, ради того, чтобы спросить – была ли я знакома с судьями?», - посетовала А.ГЕРМАН.

При этом она отметила, что тогда были гонения и в отношении лидеров Партии регионов. «Помните, историю Бориса КОЛЕСНИКОВА? Помните, Виктора ЯНУКОВИЧА каждый день вызывали в Генеральную прокуратуру?..», - спросила А.ГЕРМАН.