”Пророссийскость” Партии регионов сильно мифологизирована

Ведущие украинские политологи не связывают с формированием коалиции поздравление Соединенными Штатами Америки лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА с победой на парламентских выборах. Об этом УНИАН сообщили в Центре исследований политических ценностей.

Напомним, 19 апреля президент Соединенных Штатов Америки Джордж БУШ через своего помощника и заместителя советника по нацбезопасности Джека Даерса КРАУЧА поздравил Виктора ЯНУКОВИЧА с «завершением демократических выборов в Украине и убедительной победой в них Партии регионов».

Так, отвечая на вопрос «Может ли означать поздравление Джорджем БУШЕМ Виктора ЯНУКОВИЧА с победой на выборах в парламент, что Вашингтон заинтересован в коалиции «Нашей Украины» и Партии регионов?», председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО подтвердил, что „такие слухи были и до выборов, и уже после их проведения». По мнению политолога, «нужно проверить, точен ли перевод этого поздравления и точно ли донесено его содержание до украинской публики». Но, так или иначе, считает В.ФЕСЕНКО, «американская сторона признает, во-первых, что Партия регионов представляет значительную часть населения Украины, и, во-вторых, что ее нужно учитывать как одного из наиболее мощных политических игроков в Украине». По словам эксперта, «это абсолютно прагматичный, реалистичный подход к украинской политике”.

В свою очередь, председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ считает, что „по большому счету, Госдепартаменту США все равно как называются украинские партии и какие фамилии у украинских политиков». По словам эксперта, «для США важно, чтобы Украина оставалась в сфере американских влияний и была определенным сдерживающим фактором относительно России, которая, используя свои монопольные функции в газоснабжении, пытается возобновить свое геополитическое влияние». «Любые украинские политические партии, которые готовы будут играть по «евроатлантическим правилам», прагматически будут восприниматься американцами как объекты для сотрудничества. «Пророссийскость» Партии регионов сильно мифологизирована. В действительности, бизнес-группы, стоящие за этой партией, готовы к евроинтеграции и мечтают о продвижении на мировые рынки. Так что желание к установлению контактов здесь обоюдное. Это не означает, что Госдепартамент будет лоббировать коалицию между Партией регионов и «Нашей Украиной». Знаки внимания, скорее, направлены на то, чтобы Партия регионов не замыкалась в ориентации на Москву”, - сказал О.ДОНИЙ.

Вместе с тем, президент Украинской академии политических наук Николай МИХАЛЬЧЕНКО видит в поздравлении «прямое указание на то, что Вашингтон заинтересован в создании «помаранчево-синей» коалиции». По словам политолога, «как раз после того, как было опубликовано такое послание, – более жесткой стала позиция «Нашей Украины». Следовательно, по его мнению, «действительно Вашингтон хочет, чтобы в Украине была создана коалиция, которая считается более стабильной, и я думаю, что этот курс будет продолжаться”.

Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ не советует делать из поздравления абсолютно уверенные выводы. «Мне кажется, что это, в первую очередь, форма приличного поведения и проявление уважения к мощной политической силе в Украине, а также проявление желания с ней сотрудничать. А вот в какой форме сотрудничать: то ли в форме ее как оппозиции, или при пребывании при власти, мне кажется, что Соединенные Штаты пока не выразили однозначно свою позицию по этому вопросу. Поэтому мне кажется, что, скорее, речь идет о заинтересованности в сотрудничестве”, - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Ничего странного в поздравлении В.ЯНУКОВИЧА в победой на выборах не видит директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК. И объясняет, что В.ЯНУКОВИЧ «в действительности победил – Партия регионов получила наибольшее количество голосов. Украина является одним из стратегических партнеров Соединенных Штатов, и в принципе, в соответствии с этим, США интересуются политическими процессами и должны оперативно реагировать на все, что происходит в Украине». По мнению эксперта, «поздравление политической силы, которая победила, со стороны членов политического руководства Соединенных Штатов указывает на то, что эти выборы действительно являются демократическими и признаются США». В то же время он не считает, «что это означает какую-то санкцию или согласие со стороны Вашингтона на демократическую коалицию «Нашей Украины» и Партии регионов». Вместе с тем, по мнению В.КУЛИКА, «это указывает на то, что, собственно, в Вашингтоне желали бы видеть более стабильную Украину, а не постоянные правительственные, или парламентские кризисы, соответственно, расширенная конфигурация демократической коалиции была бы более выгодна Соединенным Штатам, чем шаткое «помаранчевое» большинство”.

В этом контексте директор Института национальных стратегий Украины Олеся ЯХНО отметила, что „в действительности был большой миф еще во время «помаранчевой революции» о том, что Соединенные Штаты технологиями и финансами поддерживали в Украине революцию, и все объяснялось тем, что США были против ЯНУКОВИЧА». Политолог отметила, «что это был миф, и в действительности, на тот момент (в 2004 году) не было такой резкой позиции со стороны США относительно Виктора ЯНУКОВИЧА». «Конечно, можно говорить, что американцы больше симпатизировали ЮЩЕНКО, но в то же время для них не было бы большой трагедией, если бы победил Виктор ЯНУКОВИЧ, - заметила эксперт.

При этом она напомнила «как приглашали ЯНУКОВИЧА выступить на сессии Европарламента, а он тогда сам отказался. То есть, это говорит о том, что, как со стороны Запада (в частности Старой Европы), так и со стороны Соединенных Штатов в принципе резкой позиции не было». Относительно нынешнего момента, то, по мнению О.ЯХНО, «США, кстати, так же, как и Европа, были бы заинтересованы в том, чтобы в Украине реально происходили реформы». «В этом смысле они не считают, что создание коалиции «Нашей Украины» и Партии регионов является тем, что будет мешать осуществлению реформ, тем более, что за год с момента «помаранчевой революции», мы слышали много критики со стороны Запада, что у власти есть карт-бланш, но такие реформы не проводятся», - отметила политолог и добавила: «Поэтому я считаю, что это не содержит в себе чего-то чрезвычайного, как на момент еще 2004 года, так и сейчас». По ее словам, «США понимают, что Партия регионов не будет идти на какие-то резкие шаги по внедрению таких программных пунктов, как второй государственный язык (русский), или резкое лоббирование вступления в ЕЭП». «Во-первых, в программе Партии регионов есть пункт евроинтеграции, а во-вторых, «регионалы» (и я думаю, что это понимают на Западе) сами хотят политически реабилитироваться. Возможно, она даже заинтересована в том, чтобы ассимилироваться с теми силами, которые пришли к власти в 2004 году”, - сказала О.ЯХНО.