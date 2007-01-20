Мороз считает, что Луценко хочет въехать в рай на его горбу

Председатель Верховной Рады Украины, лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ отвергает обвинения бывшего министра внутренних дел и бывшего члена СПУ Юрия ЛУЦЕНКО в предательстве „помаранчевой коалиции”.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Черновцах, где А.МОРОЗ находится с рабочим визитом, комментируя по просьбе журналистов упрек-шутку Ю.ЛУЦЕНКО, которую тот высказал на прошлой неделе в Ивано-Франковске, что „Зимы в Украине нет, потому что предал МОРОЗ”, лидер СПУ ответил: „Я могу сказать - кто кого предавал и почему”. “Если говорить о создании „Антикризисной коалиции”, то предательство действительно произошло. Но она произошло после президентских выборов 2004 года. Когда начали ссориться за власть, когда вся деятельность „нашеукраинцев” у власти сводилась к тому, чтобы не допустить к власти конкурентов от блока Тимошенко, от социалистов. И вместо согласованных с ЮЩЕНКО пропорций, мы получили в десять раз меньше назначений”, - сказал А.МОРОЗ.

„Многие нас (СПУ) упрекают, что мы шли на выборы с одними лозунгами, а затем их поменяли на другие, были против Партии регионов, а затем создали с ней коалицию, - так я таких людей возвращаю к избирательным документам. Я провел больше сотни встреч в регионах, на телевидении – везде одно было наше мнение: мы не выступаем ни против кого – ни против „Нашей Украины”, Партии регионов, блока Тимошенко, потому что все они - одинаковые. А затем вдруг оказалось, что мы должны были быть вот с такими, а не с другими. Я эти обвинения, подозрения или претензии не воспринимаю, потому что кое-кто забыл, как, начиная с 2001 года, мы меняли позицию к режиму Кучмы, как мы начинали все акции, связанные с необходимостью политической реформы, почему-то забылось, кто начинал акцию „Украина без Кучмы”, - добавил А.МОРОЗ.

„Я понимаю, почему так говорит ЛУЦЕНКО. Не считаю нужным это комментировать, скажу лишь одно: он пытается создать свое политическое движение немного странным образом. Потому что как по мне – нужно создавать партию и брать на себя полную ответственность за ее развитие и все другое, и не пытаться на чужом горбу въехать в рай. Поэтому на все это я спокойно смотрю”, - заявил председатель ВР.

По его мнению, „сегодня идеалистическая конструкция политической власти в Украине, которая не воспринималась окружением Президента, оказывается, является виной социалистов и моей личной. У меня греха перед избирателями нет, и свою линию проводим последовательно и будем ее вести до тех пор, когда в Украине состоятся все реформы, которые гарантируют права каждого человека”.