Литвин: досрочные выборы в парламент ничего не изменят

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не видит потребности в проведении досрочных выборов в ВР после президентских в случае, если не будет изменено избирательное законодательство.

Такое мнение он выразил сегодня в эфире телеканала ICTV.

В.ЛИТВИН убежден, что вопрос проведения досрочных выборов не является актуальным для людей. «Оно может иметь актуальность при одном условии – следующие выборы будут проводиться по системе округов», - сказал он.

Спикер отметил, что такой подход оздоровит атмосферу в обществе, поскольку каждый избиратель будет иметь возможность контролировать деятельность своего избранника. «Поэтому я предлагаю такую последовательность действий – принудить работать, зная, что установленный жесткий контроль со стороны общества», - подытожил председатель ВР.