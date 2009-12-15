Литвин: именно политики виноваты в коррупции в судах

Кандидат в президенты, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН убежден, что судебная система должна стать свободной от влияния политических и бизнесовых группировок.

Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Луцк, сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЛИТВИНА.

“Каждый, гражданин независимо от достатка, должен чувствовать, что его права будут защищены по справедливости – в этом смысл судебной реформы», - сказал В.ЛИТВИН. Он отметил, что «именно политики виноваты в коррупции в судах, поскольку они принуждают судей выполнять решения по их заказам”. По его словам, наконец, нужно прекратить практику, когда государственные руководители принуждают судей выполнять выгодные им решения.

«Для обеспечения действительно справедливого правосудия необходимо организовать выборность судей общиной той территории, где они будут осуществлять судопроизводство», - уверен В.ЛИТВИН. При этом, добавил он, необходимо наладить отбор кандидатов только среди людей, которые получили соответствующее образование.

Председатель ВР также убежден, что суды должны рассматривать вопросы исключительно той территории, на которой расположены они сами, чтобы определенные лица не искали «свой» суд и «своего» судью для принятия удобного решения».

«Главное и определяющее – должна быть полностью деполитизирована, департизирована и декоммерциализирована деятельность правоохранительных и судебных институтов. В целом, нужно всю украинскую власть вернуть исключительно в правовое поле, в русло Конституции», - добавил он.