Тимошенко уверена, что Партия регионов поддержит ее как Президента

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не намерена предлагать лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ сформировать единую коалицию в Верховной Раде после своей победы на президентских выборах.

Об этом премьер сказала в эксклюзивном интервью "Левому берегу", комментируя инициативу народного депутата Николая МАРТЫНЕНКО о необходимости формирования новым главой государства "суперширокой" коалиции в Верховной Раде.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО выразила уверенность, что депутаты Партии регионов поддержат ее как нового Президента.

"После того, как ЯНУКОВИЧ проиграет выборы, а проиграет он с большим отрывом, в его фракции образуется большинство без Виктора Федоровича. ЯНУКОВИЧ утомил уже не только Украину, но и свою собственную команду", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Уточняя, значит ли это, что в случае проигрыша «регионалы» сами "разжалуют" его с поста главы партии, она добавила: "Думаю, не потребуется ничего инициировать – все пройдет своим чередом".

"Парламент быстро переструктурируется, в результате чего мы получим большинство в 300 и более человек", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер выразила уверенность, что В.ЯНУКОВИЧ на выборах не победит: "Я убеждена: ЯНУКОВИЧ никогда не выиграет выборы Президента в такой стране как Украина… Общество либо воспринимает зека на посту Президента, либо нет. Если воспринимает – это не мои проблемы".

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что не исключает вероятности отмены политической реформы 2004 года. "После выборов нужно будет обдумать все способы упорядочивания Конституции. Хотя лучше, конечно, принять новую, более логическую Конституцию", - сказала премьер.