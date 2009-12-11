Порошенко просят поспрашивать, нет ли в какой стране судимого Президента

Народный депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ просит Министерство иностранных дел сообщить, в каких странах действующие Президенты или премьер-министры имеют судимости за совершение уголовных преступлений.

Соответствующее обращение С.СОБОЛЕВ направил министру иностранных дел Петру ПОРОШЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Прошу также предоставить информацию, какие ограничения налагает законодательство, в частности европейских стран, относительно возможности баллотироваться на высшую государственную должность лицам, осужденным ранее по статьям Уголовного кодекса», - просит С.СОБОЛЕВ.

Объясняя мотивы своего обращения, депутат отмечает, что он, «как и другие граждане Украины, хочет выяснить, не окажется ли Украина, в случае, если должность Президента займет Виктор ЯНУКОВИЧ, единственной страной в мире, где у власти будет человек с судимостями за уголовные преступления».

«Мировые лидеры могут просто отказаться иметь дело с главой государства, который в свое время был признан в судебном порядке уголовным преступником. Такой Президент доведет Украину до международной изоляции. Ведь лидеры ведущих стран просто откажутся иметь дело с таким главой нашего государства. Будет как с КУЧМОЙ, когда с ним за один стол садиться не хотели», - отметил народный депутат.

С.СОБОЛЕВ напомнил, что в 2004 году в МИД уже направлялось соответствующее обращение. По данным тогдашнего главы МИД Константина ГРИЩЕНКО, в таких биографических сведениях “не упоминается возможность совершения уголовных преступлений, погашенных или отмененных уголовных дел действующими монархами, президентами или премьер-министрами».

«Тогда МИД искало и не нашло. Как знать, может, где-то за эти пять лет кто-то подобный ЯНУКОВИЧУ завелся в других странах?», - спрашивает С.СОБОЛЕВ.