Януковича крестьяне между собой называют «Помещик»

Сегодня возле въезда на территорию резиденции «Межигорье» в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области состоялся пикет-протест.

Как сообщили УНИАН в общественной организации „Право народа”, которая выступила организатором акции, около 300 жителей села и соседних населенных пунктов требовали от Виктора ЯНУКОВИЧА вернуть в государственную собственность присвоенное им во времена премьерства имущество.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции активно кричали в мегафон, ходили под контрольно-пропускным пунктом резиденции, стучали в окно к охранникам. В руках у пенсионеров и студентов были плакаты с надписями - „Янукович-Межигорский”, „Долой межигорского помещика” „Украина для людей: здесь живет: этот человек” „Заповедник принадлежит народу” и тому подобное.

„Нам надоело, что с экранов телевизоров кандидат в президенты Виктор Федорович обещает, что Украина для людей. А сам здесь поставил собак, людей с автоматами и забор на три метра. Мы между собой называем его „помещик”, - возмущалась перед журналистами активистка Мария ПЕТРЕНКО.

По словам организатора акции и руководителя общественной организации „Право народа” Александра КАНДЫБЫ, пикет возле резиденции В.ЯНУКОВИЧА - это „несогласие всех людей против богатых олигархов, которые не стесняются красть народное имущество”.

„Это - не одноразовая акция. Мы продолжим пикетировать „Межигорье” пока не одержим победу, а именно – пока резиденция не вернется в государственную собственность”, - заверил присутствующих А.КАНДЫБА.