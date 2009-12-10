Топ-10 самых странных обещаний кандидатов в Президенты

Еженедельник «Комментарии:» составил рейтинг самых странных предвыборных обещаний кандидатов в Президенты Украины.

В частности, в этот рейтинг обещаний, которые, по мнению издания, противоречат всем законам экономики, логики и здравого смысла, включены следующие десять.

1. Виктор ЯНУКОВИЧ: «Моя цель - 50 миллионов граждан Украины уже в 2020 году».

Как замечают по этому поводу «Комментарии:», у В.ЯНУКОВИЧА явно проблемы с арифметикой. Сейчас количество украинцев превысило 46 млн. В прошлом году в Украине родилось почти 514 тыс. детей, а умерли 755 тыс. граждан. И это был лучший год за десятилетие. При условии сохранения такой тенденции до 2020 года украинцев будет около 44 млн. Рассчитывать на то, что дальнейшее увеличение помощи за рождение ребенка даст эффект в 6 млн. лиц за десять лет, не стоит. По мнению экспертов, материальная помощь дает кратковременный эффект, но на долгосрочную перспективу погоды не делает, отмечает газета.

2. Инна БОГОСЛОВСКАЯ: «Украина выступит с «Киевской инициативой» о проведении в Киеве переговоров мирового содружества на тему нового мирового порядка».

Не совсем понятно, пишет издание, о каком новом мировом порядке говорит И.БОГОСЛОВСКАЯ, но в конспирологической литературе этот термин, как правило, означает строй, при котором властная, созданная с целью политического заговора организация, руководит миром с помощью автономного мирового правительства, которое должно заменить суверенные государства и другие формы управления. С другой стороны, «Киевская инициатива» уже существует и была подписана летом этого года. Сейчас это только механизм сотрудничества в сфере безопасности между Украиной, Польшей и Беларусью в рамках реализации инициативы «Восточное партнерство».

3. Владимир ЛИТВИН: «Ключевая задача - обеспечение соотношения минимальной и максимальной заработных плат в пропорции 1 до 5».

По этому поводу газета обращает внимание, что с 1995 года разница между максимальной и минимальной заработной платой увеличилась более чем в двух третях всех стран, и лидеры темпов роста разрыва - Германия, Польша и США. Более того, в мировой практике никто не рассчитывает соотношение этих двух показателей, в расчет берется только средняя зарплата. В большинстве стран Европы власть исходит из того, что «минималка» должна составлять приблизительно 40% от средней зарплаты. В Украине средняя заработная плата по итогам девяти месяцев составляет 1861 грн./мес., 40% от этой суммы - 744 грн. Именно такую минимальную зарплату с 1 ноября утвердили украинские парламентарии. Потому в данном вопросе Украина - уже Европа. А вот ограничить себя 3720 гривнями в месяц, как это предлагает В.ЛИТВИН, вряд ли согласится и он сам, замечают «Комментарии:».

4. Петр СИМОНЕНКО: «Будет законодательно установлена доля зарплат в структуре себестоимости продукции - не ниже 60%».

Сейчас в Украине официально (по данным Госкомстата) доля расходов на оплату труда в расходах предприятий едва достигает 6%. Увеличить этот показатель в десять раз практически невозможно и нецелесообразно. Эксперты считают, что вообще говорить о доле расходов на оплату труда в себестоимости неверно. Ведь часто процесс модернизации производства приводит к снижению доли зарплат в расходах, тогда как именно такие инициативы стоит поощрять.

5. Виктор ЮЩЕНКО: «Гривня станет единственным платежным средством в Украине, на внутреннем рынке не будет валютных расчетов и цен в иностранной валюте».

Согласно ст. 3 Декрета Кабмина от 19.02.93 г. №15-93 «О системе валютного регулирования и валютного контроля», «валюта Украины является единственным законным способом платежа на территории Украины». Определяет гривню как национальную валюту, которая является единственным законным платежным средством на территории Украины, и ст. 35 Закона «О Национальном банке Украины» от 20.05.99 г. №679-XIV. А еще есть ст. 99 Конституции Украины, отмечающая то же.

6. Олег ТЯГНИБОК: «Европейский украиноцентризм - стратегический курс государства».

Не исключено, пишут «Комментарии:», что О.ТЯГНИБОК знаком с теорией евроцентризма Карла Хаусхофера, согласно которой Европа - это центр мира и вершина человеческого прогресса. Отсюда и причудливое название на украинский лад. Но, очевидно, рядовой избиратель такого полета мысли не оценит.

7. Анатолий ГРИЦЕНКО: «Я заставлю чиновника общаться с людьми на том языке, на котором к нему обращаются».

По мнению издания, А.ГРИЦЕНКО таким образом хотел подчеркнуть свое хорошее отношение к русскому языку. Но если подобная инициатива когда-то будет реализована, то рядовым украинским чиновникам придется поголовно стать полиглотами - неизвестно на каком языке с ним захотят пообщаться. Пока еще же, по данным социологических опросов, около 15% госслужащих не знают даже украинского языка (большинство понимают, но не говорят или говорят очень плохо), и только 7% чиновников знают хотя бы один иностранный язык.

8. Александр ПАБАТ: «На основные земельные ресурсы будет восстановлена государственная монополия, и государство будет сдавать землю в долгосрочную аренду».

Общая площадь земель на территории Украины составляет около 60 млн. га, из которых свыше 40 млн. имеют сельскохозяйственное назначение. При этом из 41,7 млн. га земель сельхозназначения в государственной собственности находится 11,4 млн. га (27,3%), а в частную собственность переданы 30,3 млн. га сельхозугодий (72,6%). Интересно, что доводить долю госсобственности до половины планируется простым, но действенным способом: разграбленные или отобранные за долги земли А.ПАБАТ собирается вернуть бывшим хозяевам или тем, кто готов эту землю обрабатывать, за деньги в аренду. Сегодня арендная плата за земельный участок в большинстве регионов не превышает 100 дол. в год. На таких условиях от арендаторов у государства не будет отбоя, считают «Комментарии:», однако даже наиболее циничные политики сегодня вряд ли согласятся на такую аферу.

9. Юлия ТИМОШЕНКО: «Сразу после кризиса мы возобновим долгосрочное ипотечное кредитование покупки жилья под 2-4% годовых на 10–30 лет».

В этой связи издание отмечает, что эксперты в один голос говорят о том, что в ближайшее время не стоит ожидать возрождения ипотеки. И даже если в 2010 году она появится, докризисной массовости не будет иметь. Впрочем, в этом тезисе больше всего смущает слово «возобновим», замечают «Комментарии:». До кризиса банки кредитовали ипотеку в валюте в среднем под 12–14% годовых, в гривне ставки доходили до 18-20%. И это потому, что богатые банки имели доступ к сравнительно дешевым европейским ресурсам - до 5% годовых. На предусмотренную в программе Ю.ТИМОШЕНКО ставку можно выйти, если учитывать только те кредиты, за которые государство выплачивало часть процентов, - на уровне дисконтной ставки НБУ. Но их доля в общем объеме ипотечных кредитов была слишком малой.

10. Людмила СУПРУН: «Школы превратятся в мультимедийные научно-культурные центры образования и развития личности».

Сколько это будет стоить, кандидат не сообщила. Намекнула только, что работать школы должны по принципу «один ученик - один компьютер». В Украине сегодня в общеобразовательных школах обучается приблизительно 4,5 млн. детей. Меньше, чем за 2000 грн. компьютер сегодня не купить, а значит, только на обеспечение школ компьютерами необходимо приблизительно 9 млрд. грн. И это без откатов и дополнительного оборудования. В то же время не совсем поняло, зачем делать из школ новомодные центры, если для полноценного образования школьникам часто не хватает банальных учебников и учителей, резюмируют «Комментарии:».