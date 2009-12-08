Ющенко отмечает толерантность нынешней избирательной кампании

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает большую толерантность нынешней избирательной кампании по сравнению с прошлыми выборами главы государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня в Луцке в интервью Волынской областной государственной телерадиокомпании.

«Избирательный процесс серьезно выигрывает по сравнению с тем, что происходило пять лет назад. Мы – общество – стали более толерантными, менее агрессивными», – сказал Президент. Граждане, по словам В.ЮЩЕНКО, очевидно, стали больше прислушиваться, слышать друг друга в непростых вопросах.

«Очевидно, годы демократизации принесли нам большое уважение и, самое главное, ощущение, что мы – украинцы, что нас больше объединяет, чем разъединяет», – сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время Президент отметил, что в правовой части избирательного процесса обеспокоен неприятием Верховной Радой изменений и дополнений к закону о выборах Президента.

«Это не говорит, что сложно провести выборы на прежней базе. Мы их проведем как двое предыдущих выборов в парламент – и они будут справедливыми, законными и честными», – сказал глава государства. Он напомнил, что к действующему закону о выборах Президента существует 188 рекомендаций Венецианской комиссии и соответствующее решение Конституционного Суда Украины.