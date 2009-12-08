Луценко попросил инвалидов поделиться с милицией

В Министерстве внутренних дел Украины разъясняют, что руководитель ведомства Юрий ЛУЦЕНКО просит Кабинет министров передать участковым инспекторам 5 тыс. автомобилей из числа тех, которые будут выделены инвалидам.

Об этом говорится в переданном УНИАН Департаментом связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины комментарии по поводу распространенной вчера информации в СМИ об инициативе Ю.ЛУЦЕНКО относительно транспортного обеспечения участковых инспекторов.

В департаменте заявляют, что эта информация “не совсем корректно отражает ситуацию, о которой заявил министр внутренних дел Украины”.

“Считаем необходимым уточнить, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 26 ноября 2009 года №1270 “Вопросы привлечения в 2009 году под государственную гарантию иностранного кредита для реализации инвестиционного проекта по закупке средств реабилитации (автомобилей) для обеспечения инвалидов с целью усиления социальной защищенности граждан Украины” предусмотрено закупить за счет привлечения средств китайских кредиторов 30 тысяч автомобилей с целью усиления социальной защищенности граждан Украины. Именно из этого количества автомобилей Ю.ЛУЦЕНКО просит выделить 5 тысяч машин для работников милиции, а точнее – службы участковых инспекторов”, - отмечают в ДСО МВД.

В ведомстве отмечают, что именно участковые находятся ближе к гражданам и часто являются первыми представителями власти и правоохранительных органов, в основном на селе, к которым люди обращаются в случае необходимости. Однако служба участковых работников милиции сейчас обеспечена автотранспортом всего на 44% от потребности. В то же время сельскому участковому приходится обслуживать несколько населенных пунктов, расстояние между которыми из-за отсутствия служебного автомобиля приходится преодолевать на попутном транспорте. Это, в свою очередь, не может не влиять на показатели эффективности работы подразделений УИМ.

По данным департамента, сейчас органы внутренних дел нуждаются в значительном обновлении парка автотранспорта, ведь 30% из 15 тыс. автомобилей уже подлежат списанию. В целом потребность в автотранспорте Министерства внутренних дел составляет 22,4 тыс. автомашин, то есть для нормального функционирования подразделений нужно еще приобрести свыше 7 тыс. автомобилей.

“Ввиду невозможности из-за финансовых затруднений удовлетворить потребности Министерства внутренних дел Украины в автомобилях в целом, Ю.ЛУЦЕНКО считает возможным хотя бы частично сдвинуть эту проблему с места”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря во время поездки в Черкасскую область Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что обратился в Кабинет министров с предложением выделить средства на приобретение служебных автомобилей для милиции, в том числе на 5 тыс. автомобилей для участковых инспекторов.