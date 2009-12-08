Люди Балоги демонстративно ушли с заседания Тернопольского облсовета

Фракция партии «Единый Центр» покинула сессионное заседание Тернопольского областного совета в знак протеста против того, что депутаты отказались пересмотреть решение по выражению недоверия главе облгосадминистрации Юрию ЧИЖМАРЮ.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим первый заместитель председателя облсовета Сергей ТАРАШЕВСКИЙ зачитал заявление фракции “Единого Центра”, в котором было выражено убеждение в том, что результаты голосования 26 ноября при вынесении недоверия председателю ОГА были сфальсифицированы.

«В прошлом году, когда возникла аналогичная ситуация в отношении выражения недоверия губернатору пробютовским большинством, правоохранительными органами так и не была дана стопроцентная гарантия в отношении защищенности от внешнего вмешательства системы (для голосования) «Вече». А, следовательно, нет доверия к результатов, которые высветились на табло во время голосования в аналогичном вопросе, но уже инициированном ВО «Свобода» и Партией регионов», - сказал С.ТАРАШЕВСКИЙ.

Он добавил, что при выражении недоверия губернатору областной совет нарушил нормы регламента, в частности, не была создана комиссия по рассмотрению вопроса о недоверии, а также не был передан проект соответствующего решения на рассмотрение депутатов не позже, чем за 10 дней.

По словам С.ТАРАШЕВСКОГО, поскольку это решение породило и социальную напряженность, ведь община села Малашевцы после выражения недоверия Ю.ЧИЖМАРЮ вновь заблокировало дорогу на мусорную свалку, стоит вернуться к рассмотрению этого вопроса, а также пригласить на сессию председателя ОГА и выслушать его позицию.

При этом он предостерег: если предложение по отмене результатов предварительного голосования и возвращения его к рассмотрению не будет поддержано, фракция «Единого Центра» покинет сессионный зал.

К таким же действиям он призывал и фракции, не голосовавшие за выражение недоверия Ю.ЧИЖМАРЮ.

После того как председатель областного совета Алексей КАЙДА продолжил пленарное заседание, не реагируя на данное предложение, члены “Единственного Центра” покинули сессионный зал.

Также отсутствуют на сессии представители фракции Блока Литвина.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Тернопольский областной совет выразил недоверие главе областной государственной администрации Ю.ЧИЖМАРЮ. За такое решение проголосовали 64 из 77 зарегистрированных депутатов.

Депутаты, обсудив вопрос “О состоянии выполнения Тернопольской областной государственной администрацией решения Тернопольского областного совета от 20 августа 2009 года № 709 “О ситуации, сложившейся с вывозом твердых бытовых отходов в г. Тернополе”, выразили ему недоверие с формулировкой “В связи с грубым игнорированием требований законодательства и невыполнением решения Тернопольского областного совета от 20 августа 2009 года № 709 “О ситуации, сложившейся с вывозом твердых бытовых отходов в г. Тернополе”.