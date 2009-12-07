Украинцев просят не голосовать в втором туре на эмоциях

Представители львовской общественности призывают украинцев во втором туре выборов Президента проголосовать за кандидата от демократических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в обращении участников круглого стола на тему: «Объединение национально-патриотических сил Украины в поддержку единого кандидата во втором туре президентских выборов» при участии народных депутатов, депутатов областных и местных советов, педагогов, медиков, журналистов, председателей общественных организаций, представителей интеллигенции и предпринимателей Львовской области. Мероприятие состоялось сегодня в Львове.

“Мы, народные депутаты Украины, депутаты областного и местных советов, педагоги, медики, журналисты, председатели общественных организаций, представители интеллигенции и предприниматели Львовщины обращаемся к Вам: украинские избиратели, кандидаты в президенты Украины, а также ко всем, кому небезразлична будущая судьба Украины - поддержать единого кандидата от национально-патриотических сил во втором туре выборов Президента Украины”, - сказано в документе.

Авторы обращения считают, что последние события в политике порождают угрозы для Украинского государства и нации, которые не могут оставить их безразличными.

Обратиться к обществу их “вынуждает реальная опасность, которая нависает над Украиной, и которую мы не имеем права игнорировать. Социологические опросы демонстрируют возможность победы кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА во втором туре выборов, что становится возможным из-за небывалого безразличия и разочарованности избирателей патриотического направления и традиционной внутренней конфронтации в соответствующем политическом лагере”.

Таким образом, по мнению авторов обращения, Украина может получить политическое руководство, которое “неоднократно и очень последовательно демонстрировало свои антиукраинские, антидемократические взгляды, а также не словом, а делом проводило соответствующие решения в жизнь”. “Имеем в виду не только лидера Партии регионов лично, но и его антиукраинское окружение в лицах господ ТАБАЧНИКА, АЗАРОВА, КОЛЕСНИЧЕНКО, КАЛАШНИКОВА и др. Вспоминать эти одиозные имена мы вынуждены для того, чтобы ни у кого не оставалось иллюзий относительно того, кто и какую политику будет осуществлять от имени Украины в случае победы В.ЯНУКОВИЧА на выборах 2010 года”, - отмечают представители львовской общественности.

Они призывают избирателей быть мудрыми во втором туре голосования, который, наверное, состоится. “Не дайте управлять вашей волей эмоциям, разочарованию и безразличию. Помните, что все мы, украинцы, стоим у последней черты, за которой нас может ожидать новая национальная катастрофа. Мы стояли возле этой черты в 2004-м, и, казалось, уже никогда к ней не приблизимся. Но история испытывает наше терпение и нашу совесть. Поэтому из нее нужно вынести уроки. Один из этих уроков звучит сегодня приблизительно так: свободу и Украину нужно отстоять столько раз, сколько это будет необходимо. И стоит один раз отступить, чтобы потерять плоды столетних движений”, - отмечают авторы обращения. Они подчеркивают, что в таком случае, “конечно, Украина не умрет. Но наше поражение на этих выборах может очень далеко отбросить страну от завоеванного суверенитета, демократии, от уважения соседей, от мира и покоя в нашем доме”.

Представители львовской интеллигенции призывают всех патриотических претендентов на президентский пост в Украине и их симпатиков «не раздувать устаревшие недоразумения, не заниматься самоедством и взаимной борьбой, ведь все это лишь на руку нашим оппонентам”.

Они отмечают, что во втором туре выборов все патриоты Украины должны прийти на избирательные участки и сказать твердое и уверенное "Нет" чужой власти – “ЯНУКОВИЧУ и его криминальному окружению, а также объединиться вокруг того кандидата, который выйдет от демократических сил во второй тур”.

Представители львовской общественности призывают всех демократических кандидатов в президенты Украины, ко всем, кому небезразлична судьба Украины, присоединиться к этому обращению.

Обращение подписали: народные депутаты Украины Олекса ГУДЫМА, Андрей ШКИЛЬ, Михаил КОСИВ, Степан КУРПИЛЬ, депутаты Львовского областного совета Роман КУЗЬМИЧ, депутат Львовского городского совета Олесь ВАРДЗАЛЬ, депутат Пустомытовской районного совета Львовской области Богдан ДУБНЕВИЧ, председатель Львовской областной общественной организации «Дети войны» Михаил КЛИМКО, ректор Украинской академии дизайна Валерий МАРЧАК, академик, директор Украинского института народоведения Степан ПАВЛЮК, доктор философских наук, профессор Львовского государственного института новейших технологий и управления им. В.Чорновола Игорь ДУЦЯК и заслуженный журналист Украины Павел ЛЕХНОВСКИЙ.