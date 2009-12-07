Российский офицер в Украине получил 5 месяцев

Гражданин Российской Федерации - действующий офицер Вооруженных сил России - за незаконный ввоз оружия в Украину приговорен к 5 месяцам лишения свободы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что россиянин контрабандно провез пистолет «Макарова» и боевые патроны к нему, спрятав их в сумке на верхней полке купе поезда сообщением «Москва-Севастополь». В ходе следствия выяснилось, что пистолет и боеприпасы к нему капитан Вооруженных сил РФ незаконно добыл во время проведения боевых действий на территории Чечни. Оказалось, что этот офицер неоднократно принимал участие в военных операциях в Южной Осетии и Дагестане, имеет соответствующую боевую и физическую подготовку.

В пункте пропуска «Казачья Лопань» Харьковской таможни правонарушитель не заявил о наличии указанных предметов работникам таможенных органов во время таможенного контроля. Скрытое таким образом оружие и боеприпасы злоумышленник доставил в Запорожье.

В сентябре 2009 года следователь СБУ возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

25 ноября приговором Запорожского районного суда российский офицер признан виновным и приговорен к 5 месяцам лишения свободы. Оружие и боеприпасы изъяты.