Глава ВАСУ привел доказательство независимости судебной системы

Председатель Высшего административного суда Украины Александр ПАСЕНЮК считает поддержку его кандидатуры на эту должность на повторный срок доказательством независимости судебной системы от политических сил.

Об этом А.ПАСЕНЮК заявил, комментируя сегодняшнюю рекомендацию Совета судей административных судов Украины назначить его на должность председателя Высшего админсуда повторно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Высшего административного суда Украины, “такое решение Совета судей административных судов о поддержке председателя ВАСУ А.ПАСЕНЮКА стало высокой оценкой работы всей системы административных судов страны. В то же время это, без сомнения, достойная оценка действий председателя ВАСУ по созданию независимой системы судов в Украине, его деятельности по обеспечению реальной, а не декларативной защиты прав и свобод граждан в государстве”.

По словам А.ПАСЕНЮКА, такая поддержка со стороны коллег стала неопровержимым свидетельством способности судебной системы противостоять тому беспрецедентному политическому давлению, которое накануне выборов испытывают на себе административные суды. «Сегодня судьи из разных регионов Украины продемонстрировали единую волю к отстаиванию позиций Закона. Это, без сомнения, не может не вселять оптимизм накануне выборов Президента Украины», - отметил председатель ВАСУ.

Он считает, что сегодняшнее решение Совета судей административных судов является одновременно свидетельством единства системы административных судов и предостережением для тех, кто привык использовать судебную систему для собственных интересов. «Лишь независимость ВАСУ от политических сил гарантирует максимальное беспристрастие во время принятия решений, связанных с избирательным процессом», - заметил А.ПАСЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, срок полномочий председателя ВАСУ А.ПАСЕНЮКА в должности истекает 24 декабря этого года.