В ЕЦ подсказывают, что станет лучшим аргументом для УЕФА

Народный депутат, один из лидеров партии “Единый Центр” Василий ПЕТЁВКА считает, что наилучшим аргументом для УЕФА должен стать проект государственного бюджета на 2010 год, в котором будут предусмотрены средства для подготовки объектов Евро-2012 и реальные источники их поступления.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«У Кабинета министров есть еще несколько дней для того, чтобы таким образом положительно повлиять на решение футбольных функционеров», - сказал В.ПЕТЁВКА, комментируя предпосылки объявления окончательного решения относительно количества украинских городов, которые будут принимать европейское футбольное первенство.

Он отметил, что сейчас блокирование правительством процесса принятия бюджета негативно влияет на позицию европейских футбольных чиновников. «Проект главной сметы, доработанный правительством, должен был быть направлен в Верховную Раду еще 3 декабря. Но до сих пор он еще не рассматривался даже на заседании Кабмина. Такое халатное отношение к своим обязанностям является еще одним негативным знаком для УЕФА. Однако эту ситуацию еще можно и нужно исправить», - считает народный депутат.

Политик предложил украинской власти предоставить футбольным функционерам четкие гарантии, что к Евро-2012 в Украине в следующем году будут подходить со всей серьезностью, которой требует проведение финальной части чемпионата Европы. «Для этого нужно осуществить два простых шага. Во-первых, как можно скорее обнародовать проект бюджета, в частности тех статей, которые касаются подготовки к Евро-2012. Финансироваться они должны из реальных источников, а не из пустого Стабилизационного фонда, как в этом году. Во-вторых, предоставить личные гарантии лидеров ведущих политических сил, представленных в парламенте, Президента и премьера, что эти статьи не будут корректироваться в сторону уменьшения и будут профинансированы на 100%», - сказал В.ПЕТЁВКА.

Он отметил, что вакханалия, которая сложилась в 2009 году с финансированием чемпионата, не должна повториться. «Сегодня проектом государственной важности больше занимается частный бизнес, а не власть. Чиновникам нужно перестать делить полномочия и средства, поскольку это может закончиться для страны потерей не только городов, где будет проводиться чемпионат, но и престижа», - сказал представитель “Единого Центра”.