Ющенко утверждает, что Нацбанк напечатал для Тимошенко 42 миллиарда

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство вместо пиар-кампаний заняться реальным финансированием программ к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совещания с руководителями городов, которые планируют принять у себя Чемпионат Европы по футболу.

В.ЮЩЕНКО заметил, что в этом году Национальный банк Украины выделил правительству 42 млрд. грн., которые были напечатаны. «За 18 лет ни одно правительство страны не получало такое беспрецедентное финансирование с помощью печатного станка. Гривню посадили из-за беспредела в финансировании правительства», - сказал Президент.

Он напомнил, что официально дефицит бюджета составляет на сегодняшний день 31 млрд. грн. «Национальный банк профинансировал полтора дефицита государства”, - сказал Президент, отметив, что “если бы это была Сорочинская ярмарка, то сказали бы: «Батьку, кінчайте торгувати, бо здачі нема чим давати».

В.ЮЩЕНКО призвал премьер-министра Украины и руководителя Министерства финансов понять, что печатание такого большого объема денег при падении экономики в 30% - это политика, которая может вызывать большие противоречия на рынке цен.

В.ЮЩЕНКО также заметил, что правительство должно выделить все средства, необходимые для финансирования объектов Евро-2012, в частности и те, что были получены с помощью проведения специальных аукционов. Он рассказал, что очень тяжело организовать подобные аукционы, чтобы собрать средства на Евро-2012. «Чтобы организовать аукцион во вторник, это значит мне, председателю Национального банка нужно обзвонить полтора десятка банкиров, чтобы они пришли на торги. Меня обижает то, что та работа, которую мы сделали и выделили полное финансирование, одна треть до сегодняшнего дня специализированных средств премьер-министром не доведена», - сказал Президент. Он спросил у присутствующих, является ли это дефицитом средств, или это дефицит ответственности.

В.ЮЩЕНКО назвал такую политику правительства циничной. «Либо пусть правительство закончит пиар, и будет прогибаться кверху, либо если дальше, и особенно премьер-министр, такую политику будут продолжать, что вокруг спекуляций по спортивным объектам и отношений с мэрами будет забирать эти средства на цели политического характера, тогда не нужно нам здесь встречаться», - заметил Президент. Он подчеркнул, что обеспечить надлежащее финансирование объектов Евро-2012 - прямая обязанность правительства.