ЦК ПРУП: Минуглепром пытается вбить клин между шахтерами и инженерами

Руководство Министерства угольной промышленности Украины в настоящее время заставляет горняков вступать в общественную организацию «Шахтеры Украины».

Об этом говорится в Заявлении Профсоюзов работников угольной промышленности Украины (ПРУП), принятом сегодня в Донецке на заседании Президиума ЦК Укруглепрофсоюза.

В ЦК ПРУП «в последние недели поступают сообщения о том, что со стороны руководящих работников Министерства угольной промышленности оказывается активное давление на руководителей предприятий по обеспечению «вступления» определенного количества инженерно-технических работников (которые уже являются членами ПРУП) в общественную организацию под названием «Шахтеры Украины», возглавляемую директором департамента по перспективному развитию и координации подготовительных работ отраслевого министерства Виктором ДЕРЖАКОМ», - говорится в заявлении.

В документе констатируется, что на предприятиях отрасли по команде генеральных директоров проводятся собрания аппарата госпредприятий и шахт, во время которых в административном порядке под личную подпись проводится добровольно-принудительный прием «заданного» количества ИТР и служащих в общественную организацию «Шахтеры Украины», а протоколы собраний отправляются в Минуглепром. Для этого на предприятия доставлены заранее заготовленные бланки протоколов, коллективных и индивидуальных заявлений работников, которым остается лишь под надзором администрации поставить подпись.

По данным ПРУП, об общественной организации «Шахтеры Украины» до начала президентской кампании ничего не было известно в шахтерских коллективах, хотя, как оказалось, в реестре общественных организаций Министерства юстиции Украины она числится за №2414 с 24.03.06 года. Более того, именно сейчас под административным нажимом активизировалась работа по увеличению членства этой организации, подчеркивают в ПРУПе.

По мнению авторов заявления, столь активное использование административного ресурса в обеспечении срочного пополнения численности общественной организации «Шахтеры Украины» стало понятным в ходе проведения главой правительства Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Кабинете министров 30 ноября 2009 года «круглого стола» по вопросам социальной защиты работников и ветеранов угольной промышленности. Во время этого мероприятия В.ДЕРЖАК заявил, что его организация «Шахтеры Украины» единодушно поддерживает кандидата в Президенты Ю.ТИМОШЕНКО, отмечено в заявлении ЦК ПРУП.

По мнению членов ПРУП, Минуглепром, «пытается вбить клин между рабочими и инженерно-техническими работниками угольных предприятий», чтобы, в конечном счете, подменить профсоюз угольщиков общественной организацией, управляемой «сверху».

«В связи с этим профсоюз требует от члена правительства - министра угольной промышленности принять меры по прекращению административного давления министерства на членов профсоюза - руководителей и инженерно-технических работников предприятий отрасли по созданию на предприятиях заангажированных предвыборных штабов в лице «общественных» организаций, возглавляемых государственными чиновниками», - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что профсоюз выражает «решительный протест против действий представителей государственной власти в лице чиновников Минуглепрома, нарушающих личные права граждан на свободу выбора общественных организаций и предупреждает, что обратится в Международную Федерацию профсоюзов горняков, химиков, энергетиков, и других отраслей (ІСЕМ), в правозащитные инстанции в связи с нарушением в Украине прав и свобод граждан».