ЕЦ еще 12 дней будет выбирать между Ющенко и Януковичем

Лидер партии “Единый Центр” Виктор БАЛОГА заявляет, что перед принятием окончательного решения “Единого Центра” о поддержке того или иного кандидата на президентских выборах будет изучено мнение всех однопартийцев по этому вопросу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра”, об этом В.БАЛОГА заявил сегодня, оценивая итоги своих встреч с однопартийцами в Ривненской и Волынской областях.

По словам В.БАЛОГИ, активисты областных и районных организаций партии, которые развернуты в двух областях, выступили за необходимость поддержки на выборах действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО.

“Доказывали, что он является искренним украинцем, который заботится об интересах государства и не разменивает их на временную выгоду, воплощает важные проекты, в том числе на внешнем направлении. Аргументов «за» было много, и достаточно серьезных, впрочем, как и таких же серьезных замечаний. Пренебречь ими нельзя в любом случае, ведь это – общая позиция около шести тысяч единоцентристов”, - отметил В.БАЛОГА.

В то же время он обратил внимание на то, что многие коллеги из региональных структур севера, востока, юга Украины не менее убедительно отстаивали возможность поддержки на выборах представителя оппозиции Виктора ЯНУКОВИЧА.

По словам В.БАЛОГИ, “с этим фактом нельзя не считаться, хотя в таком выборе чувствуется «политическая инерционность», поскольку много нынешних “единоцентристов” во время создания партии поддерживали именно лидера Партии регионов. Однако такое мнение коллег заслуживает на меньшее уважение, чем позиция в поддержку В.ЮЩЕНКО”.

Поэтому, говорится в сообщении, В.БАЛОГА принял решение напрямую обратиться к своим однопартийцам, поручив подготовить от имени руководителей “Единого Центра” письмо с просьбой к членам партии изложить свои рассуждения по вопросу содействии политической силы конкретному кандидату. Секретариат обобщит полученные ответы и предоставит эту информацию на рассмотрение руководящих органов партии.

«Думаю, на проведение этого опроса понадобится 10-12 дней. Убежден, что это действенный демократический подход к принятию важного решения”, - отметил В.БАЛОГА, отметив, что в таком случае руководство партии будет иметь широкий срез мнений всех партийных звеньев снизу доверху. “Окончательная позиция “Единого Центра” будет опираться на убеждения и руководителей, и рядовых членов партии. Следовательно, ни у кого не будет никаких предубеждений по выполнения нашего общего решения”, - заявил он.

При этом В.БАЛОГА не исключил, что в итоге внутрипартийной дискуссии подавляющее большинство партийцев выскажется за нейтралитет “Единого Центра” на выборах, то есть против поддержки кого-либо из кандидатов.

По его словам, такое предложение не раз звучало на встречах с региональными активистами и имеет свое обоснование. В частности, речь шла о том, что среди реальных претендентов на пост Президента нет общенационального авторитета с четкой программой развития государства.

«Полностью допускаю, что эта точка зрения окажется доминирующей. Отдельные влиятельные члены партии говорили, что нам не стоит становиться на чью-либо сторону, а готовиться к роли оппозиционной силы. Это также может быть окончательным решением», - сказал лидер “Единого Центра”.