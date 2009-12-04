Яценюк - про кредиты Тимошенко: она брала, а мне возвращать

Долги, которые Украина накопила за время премьерства Юлии ТИМОШЕНКО, лягут на плечи нового президента и нового премьер-министра. Об этом заявил кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК на пресс-конференции в Полтаве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, он подчеркнул, что деньги для расчета за российский газ «берутся из кредитов МВФ», который выделил Украине уже 13 миллиардов долларов. «13 миллиардов долларов МВФовского кредита я могу расценивать как путь к финансированию предвыборной кампании ТИМОШЕНКО, ведь ежемесячно она тратила ровно по миллиарду долларов», - отмечает А.ЯЦЕНЮК.

Отвечая на вопрос о том, как Украина рассчитается за газ в декабре, если МВФ не выделит очередной кредитный транш, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Все эти проблемы лягут уже на плечи нового президента, а также нового премьер-министра».

Кандидат в Президенты Украины отметил, что сейчас «внешний государственный гарантированный долг достиг 33 миллиардов долларов – под триста миллиардов гривен, а корпоративный долг - еще 70 миллиардов долларов». По его словам, для нового Президента Украины будет «небольшая» задача – как погасить долги перед МВФ и перед внешним миром. Такая вот задача для будущего главы государства, как с этим рассчитаться”. “Она брала, а мне возвращать. Приблизительно так это будет выглядеть», - сказал А.ЯЦЕНЮК.