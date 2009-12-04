Глава ВСУ заявляет о необходимости уволить главу ВАСУ

Председатель Верховного Суда Украины (ВСУ) Василий ОНОПЕНКО обратился с письмом в Совет судей административных судов Украины с просьбой безотлагательно принять решение о рекомендации досрочного освобождения Александра ПАСЕНЮКА с должности главы Высшего административного суда Украины (ВАСУ).

В письме, копия которого есть в распоряжении УНИАН, В.ОНОПЕНКО, проанализировав административное судопроизводство в Украине, делает заключение о неспособности А.ПАСЕНЮКА должным образом осуществлять полномочия председателя ВАСУ и обеспечивать организацию деятельности этого суда в соответствии с законом.

В частности, по словам В.ОНОПЕНКО, при изучении организации и хода судопроизводства в ВАСУ выявлены многочисленные случаи нарушения председателем этого суда требований Конституции Украины, Закона «О судоустройстве Украины», Кодекса административного судопроизводства Украины и других законов.

“Установлено невыполнение или неподобающее выполнение им должностных обязанностей председателя Высшего административного суда Украины, предусмотренных статьей 41 Закона Украины «О судоустройстве Украины», в частности в отношении: осуществления организационного руководства деятельностью суда; образования судебных палат и внесения на утверждение президиума суда предложений по их персональному составу; руководства организацией работы судебных палат, осуществления руководства работой аппарата суда; организации ведения и анализа судебной статистики, изучения и обобщения судебной практики; внесения представлений о назначении и избрании бессрочно судей местных и апелляционных административных судов, высшего специализированного суда; утверждения штатного расписания и сметы расходов на содержание суда; организации повышения квалификации судей и работников аппарата суда”, - отмечается в письме.

В.ОНОПЕНКО отмечает, что председателю ВАСУ А.ПАСЕНЮКУ постановлением совместного заседания Президиума ВСУ и президиума Совета судей Украины от 3 апреля 2009 года № 7 рекомендовало принять меры по устранению выявленных во время изучения недостатков в организации работы ВАСУ и проинформировать о результатах этой работы. 13 ноября выполнение указанного постановления было рассмотрено и признано, что принятые руководством ВАСУ меры являются недостаточными для исправления ситуации, сложившейся в организации административного судопроизводства.

“Фактически речь идет о непринятии ПАСЕНЮКОМ А.М. всесторонних, системных и действенных мер в пределах своих полномочий..., неподобающем выполнении им служебных обязанностей, продолжении игнорирования в своей деятельности требований закона по организации деятельности Высшего административного суда Украины по осуществлению судопроизводства, допущении новых нарушений законодательства”, - отмечает В.ОНОПЕНКО.

При этом он констатирует отсутствие объективных причин, которые делали невозможным выполнение А.ПАСЕНЮКОМ полномочий председателя ВАСУ в соответствии с требованиями законодательства.

Также В.ОНОПЕНКО информирует о незаконности решений А.ПАСЕНЮКА, на что указали Президиум ВСУ и президиум Совета судей Украины, по образованию так называемых составов судебной коллегии для рассмотрения заявлений и жалоб, связанных с избирательным процессом очередных выборов Президента Украины, которые формируются председателем ВАСУ.

“Осуществление ПАСЕНЮКОМ А.М. отбора судей для рассмотрения дел об избирательных спорах и определения порядка формирования судебных коллегий для рассмотрения таких дел способом, не отвечающим закону, свидетельствует о грубом нарушении им конституционных основ законности при организации судопроизводства (статьи 6, 8, 19, 129 Основного Закона Украины), о противоправном переводе решения этих вопросов в так называемый «ручной режим». В указанных приказах и распоряжениях ПАСЕНЮКА А.М. усматриваются нарушения правовых основ организации деятельности Высшего административного суда Украины, очевидное превышение им должностных полномочий, фактическое вмешательство в ход судопроизводства. Кроме того, это подвергает сомнению полномочность сформированного незаконным способом состава суда и законность осуществления Высшим административным судом Украины судопроизводства при рассмотрении дел, связанных с выборами Президента Украины, что может негативно отразиться на обеспечении судебной защиты избирательных прав граждан, ходе избирательного процесса и на определении результатов выборов”, - подчеркивает В.ОНОПЕНКО.

Он отмечает, что ситуация, сложившаяся с проведением административного судопроизводства в Украине, реальная угроза сохранения существующих и появления новых для него рисков, а также чрезвычайно негативные последствия для избирательного процесса по выборам Президента Украины из-за отхода ВАСУ от правовых основ осуществления судопроизводства требуют оперативных и действенных мер правового реагирования с целью приведения этого судопроизводства в полное соответствие с законом.

В этом контексте председатель ВСУ, обращаясь в Совет судей административных судов Украины, подчеркивает, что дальнейшее пребывание А.ПАСЕНЮКА в должности главы ВАСУ “ставит под угрозу выполнение административными судами их задач по осуществлению правосудия на основе верховенства права, защиты гарантированных Конституцией Украины и законами прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц, интересов общества и государства”.