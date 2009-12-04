Тигипко: Ющенко подставил украинских дипломатов

Сегодняшний саммит Украина-ЕС выглядит как очевидная неудача украинской дипломатии, считает кандидат в президенты Сергей ТИГИПКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, он сказал: «Виктор ЮЩЕНКО подставил украинских дипломатов».

«И украинские дипломаты, и европейские чиновники предупреждали, что до завершения переговоров о новом базовом договоре еще далеко. Непонятно, зачем Президенту было игнорировать очевидные факты и нагнетать атмосферу. Теперь итоги саммита в Киеве выглядят как очевидная неудача украинской дипломатии, хотя другого результата просто не могло быть», – заявил С.ТИГИПКО.

Он добавил, что считает необходимым сосредоточиться на решении практических вопросов в отношениях с ЕС. В первую очередь, это обеспечение полной реализации договора об упрощении визового режима.

Нужно положить конец постоянным унижениям и поборам, которым подвергаются граждане Украины в процессе получения виз в консульствах стран Евросоюза, подчеркнул кандидат в президенты.

«Что касается договора об ассоциации, то искусственное ускорение процесса его подписания навредит, в первую очередь, украинским интересам. ЕС и сегодня готов подписать документ, который содержит декларативные обещания Украине и реальны уступки в интересах европейцев. Поэтому так долго и продолжаются переговоры, что украинские дипломаты пытаются выдавить из Брюсселя и зону свободной торговли, и дальнейшую либерализацию визового режима, и более равноправные условия партнерства», – отметил С.ТИГИПКО.