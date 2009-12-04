Яценюку легче сказать, кто не будет премьер-министром

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что только после переизбрания парламента можно говорить о кандидатуре премьер-министра.

Об этом он сказал во время визита на Крюковский вагоностроительный завод в Кременчуге Полтавской области, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА.

Отвечая на вопрос, кто будет премьер-министром в случае его победы на президентских выборах, он напомнил, что согласно Конституции кандидатура премьера вносится в Верховную Раду Президентом Украины по представлению парламентской коалиции.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что «для этого в стране должен быть парламент, который поддерживается населением».

По его словам, нынешней Верховной Раде не доверяет 98% населения. Он подчеркнул, что в случае избрания его Президентом Украины распустит действующий парламент, после чего должна быть создана реальная коалиция, которая и предложит кандидатуру премьера. «Для того чтобы появился в стране премьер-министр, нужно сформировать коалицию, а для этого нужно провести досрочные выборы», - подчеркнул он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что ему легче сказать, кто «не будет премьер-министром, чем кто будет».

По его словам, «самое важное, на каких принципах будет строиться коалиция, какие принципы будет исповедовать потенциальный премьер-министр».

Как сказал А.ЯЦЕНЮК, о кандидатуре можно будет говорить после парламентских выборов. «Будут парламентские выборы – будет фигура премьер-министра», - добавил он.