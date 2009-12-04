Тигипко: нельзя медлить с военной реформой до 2015 года

Кандидат в Президенты Украины Сергей ТИГИПКО предостерегает, что медлить с военной реформой до 2015 года нельзя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил, комментируя заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ивана СВИДЫ о том, что срок перехода ВСУ на комплектование по контракту установлен на рубеже 2015 года.

«Военную реформу нельзя переносить – каждый месяц пребывания в подвешенном состоянии разлагает армию», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

«Правительство провалило госпрограмму развития Вооруженных сил на 2006-2011 годы. Теперь переход на контрактный принцип формирования армии переносится на 2015 год. И это свидетельствует о том, что реформировать армию никто на самом деле не собирается, – утверждает С.ТИГИПКО. – Руководитель Генштаба фактически предлагает сохранить нынешнее состояние дел – и относительно темпов реформирования, и относительно их принципов, и относительно определения структуры и численности Вооруженных сил».

Между тем, как отметил С.ТИГИПКО, Украине нужна реалистичная и современная военная доктрина, согласно которой и должно происходить энергичное реформирование Вооруженных сил. “В конечном итоге мы должны получить профессиональную, мобильную армию, а также систему подготовки для нее солдат и офицеров резерва», - сказал он.