Янукович выразил недовольство крымской властью

Кандидат на пост Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ недоволен работой власти Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в прямом эфире Гостелерадиокомпании «Крым» после митинга в Симферополе, в котором, по оценкам правоохранителей, приняли участие 5 тыс. человек.

«Я недоволен. Очень много есть проблем и ошибок, и злоупотреблений», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов пообещал сделать выводы. «Мы учтем все это на будущих выборах в местные советы. Неудивительно будет, что не будут поддержаны партией целый ряд руководителей различного уровня. Это, я думаю, будет правильно и справедливо», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Поднять уровень ответственности чиновников, в том числе и руководителей местного, крымского, масштаба - это в обязательном порядке нужно делать. Нужно навести порядок, чтобы каждый государственный служащий, каждый чиновник различного уровня нес ответственность за результаты своей работы», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Как известно, многие руководящие посты в Крыму занимают «регионалы».