Жвания: сейчас у нас выбор между Луи Виттоном и страусовыми туфлями

После президентских выборов новоизбранный глава государства не будет сразу распускать парламент. Об этом народный депутат Давид Жвания заявил в интервью журналу «Фокус», передает его пресс-служба.

Политик убежден, что парламент сразу не будут распускать: «После президентских выборов надо будет заканчивать конституционную реформу. Я предполагаю, что в ее результате следующий президент откажется от должности и зайдет в парламент. А если он этого не сделает, то его поменяют после парламентских выборов».

По его мнению, общество должно прийти к такой форме государственного правления, при которой будут обеспечиваться коллегиальные решения. «Ведь сейчас получается, что каждый новый президент – это новый раскол Украины», - отметил он.

Жвания считает, что, кто бы не стал президентом, ему не удастся получить всю полноту власти - ни Януковичу, ни Тимошенко. Кроме этого народный депутат полагает,что никакого Майдана на этих выборах не будет. "Если в 2004 году был выбор между черным и белым, то сейчас у нас выбор между Луи Виттоном и страусовыми туфлями", - подчеркнул он.