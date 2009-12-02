Гриценко на следующей сессии ВР опять собирается пугать Януковича

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что другой кандидат на пост главы государства Арсений ЯЦЕНЮК в ходе своей избирательной кампании «пошел на войну с коррупцией, но забыл взять боеприпасы».

Об этом он заявил в Черкассах, где находится с рабочей поездкой, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

«А.ЯЦЕНЮК на своих биллбордах заявляет, что пошел на войну с коррупцией. Однако он забыл взять с собой боеприпасы», - сказал А.ГРИЦЕНКО, отвечая на вопрос журналистов, как он оценивает серьезность намерений А.ЯЦЕНЮКА в этой борьбе.

А.ГРИЦЕНКО убежден, что «лучше бы ЯЦЕНЮК не ходил на ту войну, а пришел в это время в Верховную Раду, поднял руку и нажал на кнопку «за», когда голосовался закон о противодействии взяточничеству». «От этого было бы больше толку», - считает он.

А.ГРИЦЕНКО констатировал: «Когда в парламенте народные депутаты преодолевали вето, наложенное Президентом на законопроект №3428 относительно борьбы со взяточничеством, ЯЦЕНЮКА не было среди присутствующих».

Поэтому А.ГРИЦЕНКО отметил, что «можно было бы не только сейчас начинать войну с коррупцией, но и до того использовать свое время и полномочия народного депутата, голосуя за законопроекты, направленные на борьбу с коррупцией и взяточничеством».

«Вместо того, чтобы говорить красивые, но неправдивые слова с биллбордов и радиоприемников, стараться быть настоящим», - посоветовал А.ГРИЦЕНКО.

Кроме того, он в очередной раз заявил, что не оставит своих усилий по продвижению более жестких криминальных норм для коррупционеров. Он намерен в начале следующей сессии Верховной Рады повторно внести свой законопроект и добиться его принятия, «несмотря на испуганного ЯНУКОВИЧА, который в последний момент передумал и заставил свою фракцию не голосовать».

«Я человек упрямый и не отступлюсь, буду бороться с этой проблемой до конца», - заверил А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, законопроект №3428 о противодействии взяточничеству был направлен на кардинальное повышение уголовной ответственности за взяточничество в органах государственной власти и правоохранительных органах. В частности, за получение взятки в 10 тыс. долларов или больше чиновник должен был наказан к 15 годам лишение свободы с полной конфискацией имущества. А работники правоохранительной системы – судьи, прокуроры и следователи – за взятку в 10 тыс. долларов были бы приговорены к пожизненному заключению с полной конфискацией имущества и без права на амнистию.

В первом чтении (17 февраля 2009 года) за законопроект проголосовали 372 народных депутата, во втором (21 мая 2009 года) – 364.

Однако Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал данный закон, а парламент не смог преодолеть его 16 ноября.

Во время преодоления вето Президента на закон о противодействии взяточничеству голоса депутатов распределились таким образом: фракция Партии регионов: 19 – “за”, 149 – не голосовали; фракция БЮТ: 134 – “за”, 18 – не голосовали; фракция НУ-НС: 12 – “за”, 1 – “против”, 43 – не голосовали; КПУ: 27 – “за”; фракция Блока Литвина: 19 – “за”; внефракционные депутаты: 2 – “за”.