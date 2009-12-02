Черновецкий хочет кормить школьников на одну гривню на день?

Черновецкий хочет накормить киевских школьников на одну гривню на день. Об этом в эфире КГТРК заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

Оппозиционный политик назвал варварским предложения Главного финансового управления относительно «оптимизации» расходов на социально-культурную сферу при формировании бюджета-2010.

«Администрация Черновецкого одним росчерком пера планирует сократить расходы на питание детей в учебных заведениях. В детсадах – с 8 гривен до 4-3 гривен на одного человека в день. В школах – с 3 до одной гривни», - сообщил Дмитрий Андриевский.

По мнению депутата, таким решением Черновецкий демонстрирует свое настоящее отношение к киевлянам.

«Школьники не могут голосовать, а потому Черновецкий не видит смысла им помогать. В прошлом году в это самое время он вообще отменил бесплатное питание детей в школах двух районов столицы», - отметил Дмитрий Андриевский.

Как отметил политик, только после депутатского обращения в прокуратуру удалось возобновить бесплатное питание 13,5 тысяч киевских школьников.

«Его бы воля, он бы вообще детей не кормил. Но поскольку есть предписание прокуратуры, которое подтверждает незаконность такого решения, Черновецкий пытается всеми средствами до грани здравого смысла сократить расходы на маленьких киевлян», - сказал Дмитрий Андриевский.

Кроме того, по информации депутата, Главное финансовое управление под видом оптимизации рассматривает планы относительно массовых сокращений работников детских учебных заведений. По детсадам – от 2056 до 4482 человек. По школам – от 2485 до 9782. И это не просто сухие цифры. За каждой из них – судьба конкретного человека.