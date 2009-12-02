В Киеве состоялась церемония встречи президентов Украины и Бразилии

В Киеве состоялась официальная церемония встречи президентов Украины и Бразилии Виктора ЮЩЕНКО и Луиса Инасио Лула да СИЛВЫ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, В.ЮЩЕНКО и Луис Инасио Лула да СИЛВА осмотрели строй почетного караула, выстроенный на крыльце перед Секретариатом Президента Украины.

После исполнения государственных гимнов Украины и Бразилии президенты представили друг другу официальные делегации.

Украинскую сторону во время встреч, которые состоятся в рамках визита, будут представлять глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО, министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО, министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК, министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ, министр юстиции Николай ОНИЩУК, заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК, генеральный директор Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения «Укрспецэкспорт» Сергей БОНДАРЧУК, председатель Государственного комитета ядерного регулирования Украины Елена МИКОЛАЙЧУК, первый заместитель министра обороны Валерий ИВАЩЕНКО, заместитель министра транспорта и связи - глава Государственной авиационной администрации Александр ДАВЫДОВ, генеральный конструктор КБ «Южный» Станислав КОНЮХОВ, заместитель гендиректора Национального космического агентства Украины Эдуард КУЗНЕЦОВ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Федеративной Республике Бразилия Владимир ЛАКОМОВ.