Ющенко встречает высокого гостя

Сегодня в Украину с двухдневным государственным визитом прибывает Президент Федеративной Республики Бразилия Луис Игнасио Лула да СИЛВА.

Как сообщает официальный сайт Президента Украины, этот визит имеет особое значение в контексте последующего углубления двустороннего политического диалога на наивысшем уровне с целью создания благоприятных условий для активизации торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.

Во время визита планируется обсудить состояние сотрудничества Украины и Бразилии в космической и торгово-экономической сферах, а также конкретные предложения по развитию перспективных направлений украинско-бразильского взаимодействия, в частности, в авиационной сфере, в отрасли сельского хозяйства, энергетики и тому подобное.

В рамках визита предусматривается подписание ряда двусторонних документов:

Совместная декларация президентов Бразилии и Украины;

Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Федеративной Республики Бразилия о воздушном сообщении;

Соглашение о культурном сотрудничестве между Кабинетом министров Украины и Правительством Федеративной Республики Бразилия.

В рамках визита состоятся переговоры президентов Украины и Бразилии в формате «с глазу на глаз» и в расширенном кругу.

Главы государств примут участие в украинско-бразильском бизнес-форуме, почтят память жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине и воинов, погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.