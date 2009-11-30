В ЕЦ говорят, что было бы дешевле, если бы парламент вообще не собирался

Лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ считает, что парламент должен или решать важные для страны вопросы, или не собираться вообще.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

«На совещании при участии руководителей фракций должно быть принято решение об обязательном включении в повестку дня на эту пленарную неделю трех основных вопросов: рассмотрение законопроекта о выборах Президента, введение открытых списков на выборах в местные советы и возобновление работы над бюджетом на 2010 год, который правительство должно подать к четвергу. Все остальные вопросы являются второстепенными и их рассмотрение целесообразно отложить, чтобы не тормозить работу Верховной Рады», – заявил И.КРИЛЬ, комментируя формирование повестки дня работы парламента на эту рабочую неделю.

Народный депутат считает, что с началом президентских выборов парламент фактически работал вхолостую. «Кроме закона о повышении соцстандартов, решение всех остальных важных вопросов или отложено, или затягивается. Так, законопроект о выборах Президента находится на рассмотрении парламента больше месяца. И это при том, что после сложной процедуры его прохождения через рассмотрение КС его принятие является сугубо техническим процессом. Но решение этого вопроса снимает все возможные для политизации темы признания результатов выборов президента в будущем», - отметил И.КРИЛЬ.

По мнению председателя “Единого Центра”, если на этой неделе не будут рассматриваться эти ключевые вопросы, то для страны будет дешевле, если парламент не будет собираться. «Как и в любой избирательный период, у кандидатов в президенты и их политических сил есть огромное искушение использовать ВР не как законодательный орган, а как инструмент в своей кампании. При этом они полностью пытаются игнорировать важные для страны проблемы или откладывать их решение. Этим самым пренебрегая своими прямыми обязанностями», – отметил политик.

И.КРИЛЬ призвал народных депутатов не искать искусственных поводов для блокирования работы ВР. «Если у руководителей фракций есть желание наладить конструктивную работу парламента – давайте работать. Если нет - тогда давайте сосредоточимся на работе в округах и над законопроектами в комитетах», - считает он.