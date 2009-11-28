Ющенко спрогнозировал первый шаг Тимошенко в случае победы на выборах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прогнозирует, что премьер-министр, кандидат на пост главы государства Юлия ТИМОШЕНКО, в случае своей победы на выборах, сразу инициирует проведение референдума о вступлении Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня на VIII съезде партии «Наша Украины».

«Если только она победит, первый шаг, который будет сделан, – это референдум по НАТО», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Одновременно с этим он в очередной раз подтвердил свою позицию относительно того, что с референдумом не стоит спешить. По мнению В.ЮЩЕНКО, Украина должна пройти такой путь, как Польша, Чехия, Венгрия, в стране должно состояться широкое обсуждение, и украинцы должны получить больше правдивой информации о НАТО.

В.ЮЩЕНКО вновь подчеркнул, что у Украины нет другого пути, кроме вступления в НАТО как систему коллективной безопасности. Он добавил, что таким путем пошло большинство демократических государств.