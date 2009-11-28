Тимошенко направила Путину телеграмму соболезнования

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО направила правительственную телеграмму главе Правительства Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ в связи с аварией поезда Москва - Санкт-Петербург «Невский экспресс".

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины.

Глава украинского правительства обратилась к премьер-министру России с просьбой передать пострадавшим семьям слова поддержки и соболезнования.

"От имени правительства Украины и от меня лично прошу передать соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в результате аварии поезда "Невский экспресс" в Новгородской области погибли десятки, ранены около ста человек. Данные о жертвах уточняются.