Тимошенко призывает всех зажечь свечу скорби об убиенных голодом

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает всех людей мира, независимо от национальности, от гражданства, в День памяти жертв Голодомора зажечь свечу скорби и вспомнить невинно убиенных голодом.

Об этом идет речь в обращении премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО по случаю Дня памяти жертв Голодомора.

“Каждый год в конце осени мы почитаем память миллионов невинно замученных самой страшной смертью – голодом. Весь украинский мир, по всему земному шару, склоняет головы в скорби, вспоминая имена тех, у кого отняла жизнь советская система в 1932-33 годах. Это святой долг каждого человека, который имеет сердце и душу”, - отмечается в обращении.

Премьер-министр подчеркнула: “Голодомор 1932-33 годов был настоящим геноцидом украинского народа. Направленным на то, чтобы уничтожить свободолюбивый дух украинцев, поставить обессиленный народ на колени в покорном служении тоталитарной системе. Разорвать генетическую память поколений, где была вписана государственность Киевской Руси, Казачества, национально-освободительных движений 1917-1920-х годов. После того, как в начале ХХ столетия мы потеряли государственность, нас продолжали подчинять голодом”.

По убеждению Ю.ТИМОШЕНКО, “трагизм и жестокость Голодомора в том, что в самой богатой хлебом земле, житнице Европы, люди умирали без куска хлеба, без горсточки зерна”. “Неопровержимой является искусственность этого голода и дьявольский цинизм тогдашней власти”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО и добавила: “Наш почет тем, кто не дожил, и кто не родился, измеряется не только помпезностью памятников и мемориалов, а, в первую очередь, глубиной нашей памяти и искренностью скорби”.

Премьер-министр призвала всех в минуту молчания обратиться к Богу с молитвой за души тех, кто стал жертвой геноцида.

“Наша национальная печаль, наша скорбь над гигантской братской могилой с несколькими миллионами убиенных голодом соотечественников – безграничны. И вина всех живых за такое долгое умалчивание – пронизывает наши сердца”, - отмечается в обращении.

“Голодомор - это большой, страшный, нечеловеческой ценой полученный урок для каждого из нас: давайте беречь нашу украинскую государственность! Беречь, как собственную жизнь, как свою душу. Только она является гарантом того, что подобный кошмар, подобная катастрофа не повторится никогда”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.