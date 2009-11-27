Ющенко жалеет, что в свое время доверял Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сожалеет, что в свое время доверял Премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом он сказал во время ток-шоу «Большая политика» на телеканале «Интер».

«Было время, когда верил», - сказал Президент, отметив, что сегодня очень об этом жалеет.

В то же время он отказался говорить о причинах такого разочарования, ограничившись репликой "Старые шрамы зажили".

Вместе с тем, Глава государства сказал, что сегодня поздравлял Премьера с Днем рождения и передал подарок.

Отвечая на другие вопросы, он подчеркнул, что у него нет персонального конфликта с Премьером.

«Если вы думаете, что сегодня проблема ЮЩЕНКО – ТИМОШЕНКО, я думаю, вы не доросли до квалифицированного журналиста. Проблема не в ЮЩЕНКО – ТИМОШЕНКО – не о белье идет речь (журналист вспомнил, что в свое время Ю.ТИМОШЕНКО соглашалась стирать одежду в штабе В.ЮЩЕНКО – УНИАН), а проблема – в ценностях», – сказал В.ЮЩЕНКО, прибавив, что у него нет личной обиды на лидера БЮТ. «У меня есть обида государственная: мы проиграли два с половиной года. Это – два пустых года, без реформ, это, по сути, – только разговоры, это – пиар-шаги», – отметил Президент.

В то же время В.ЮЩЕНКО еще раз подчеркнул, что не видит разницы между Ю.ТИМОШЕНКО и лидером Партии Регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. «Идеологической разницы между Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ нет, это те же яйца, только вид сбоку», – отметил он.

Также Глава государства отметил, что страна проиграет, если «будет она». «Она – это кризис», – в который раз повторил В.ЮЩЕНКО.

На уточняющий вопрос ведущего о В.ЯНУКОВИЧЕ, Президент ответил: «А что о нем говорить, он проиграет».

На вопрос, кто же тогда выиграет, В.ЮЩЕНКО показал на себя.

В то же время он не согласился с постановкой вопроса одним из журналистов по поводу целесообразности снятия своей кандидатуры, чтобы не обострять ситуацию на выборах.

«Прошу вас, не говорите глупостей», – сказал Президент, реагируя на высказывание, что эти выборы могут завершиться уже не революцией, а войной. Глава государства подчеркнул, что за последние годы украинская нация стала более толерантной и менее агрессивной. Как доказательство он вспомнило свою поездку в Донецк в 2004 году, когда его даже не хотели выпускать из аэропорта, и сегодняшнюю его поездку в этот город: «Еду из аэропорта – там каждый второй столб посвящен Ю.ТИМОШЕНКО. Я сделал замечание штабу В.ЯНУКОВИЧА: беспорядок какой-то в Донецке. На каждом третьем столбе – портрет Владимира ЛИТВИНА, на каждом пятом – Арсения ЯЦЕНЮКА, и моих – два или три», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«И вы говорите, что конкуренция в выборах может навредить? Это странная позиция», - отметил Президент.

Он также призвал 17 января 2010 года во время голосования на участке думать не о нем – где он будет, – а о том, по каким принципам будет жить страна.