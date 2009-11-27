Ющенко: из экономики забрали 30 миллиардов, и возвращать не собираются

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает убийственной для предприятий сумму невозвращенного НДС - 17 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Донецке, выступая на форуме Конгресса украинской интеллигенции.

По словам Президента, «прирост невозмещенного НДС сегодня в Украине составляет приблизительно 17 млрд. грн., то есть, 17 млрд. грн. – это взято из экономики и не возвращено».

Он напомнил, что два года назад, когда предприятиям не было возвращено до 7 млрд. грн., «мы это явление государственное финансовое называли «азаровщиной», потому что это в голову не укладывалось – 7 млрд. грн. не возвращено оборотных средств субъекту хозяйствования; это политика охлаждения экономики».

Нынешнюю ситуацию с невозвращением НДС В.ЮЩЕНКО считает убийственной для экономики предприятий.

«Но когда мы говорим о 17 млрд. грн…. Мы говорим, что экономика, которая не получила 17 млрд. грн. собственных денег своевременно, – это клиника», - подчеркнул глава государства.

Президент также отметил, что к этим 17 млрд. грн. нужно добавить еще 12 млрд. грн. налогов, собранных наперед (налогов на прибыль).

«А еще я назову цифру: наперед собраны налоги - 12 млрд. грн. Так вот, 17 и 12 млрд. – это почти 30 млрд. грн. у субъектов хозяйствования вымыты из баланса, и их даже не собираются возвращать», - заключил В.ЮЩЕНКО.