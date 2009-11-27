Гриценко говорит, что люди своими письмами иногда доводят его до слез

Политик Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что “сознательно идет на риски” как кандидат в президенты, чтобы защитить страну от “мародерской, коррумпированной и вороватой” власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил в эфире Первого национального телеканала.

“Я нормальный счастливый человек, имеющий семью, интересную работу, все необходимое для жизни. Но я сознательно иду на риски потерять все это для того, чтоб защищать страну от такого мародерского, коррумпированного и вороватого государства”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он заявил, что объявил себя “врагом государства”, подчеркивая, что государство и страна для него – разные вещи.

“Есть страна, народ, 46 млн. украинцев. И есть государство – армия чиновников, которые содержатся на средства граждан, но давно забыли об этих людях. Они в лице государства на каждом шагу берут взятки, не защищают права людей – ни на рабочие места, ни на достойную пенсию или зарплату, ни на саму жизнь”, - объяснил он.

А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что является врагом именно такого государства, где «комфортно себя чувствуют только “стельмахи”, “лозинские”, “зварычи”, мародеры, взяточники, убийцы, которые должны сидеть за решеткой”. При этом политик отметил, что это – не вопрос личных врагов.

“Когда под эгидой СТЕЛЬМАХА-ЮЩЕНКО разворовали 120 млрд. грн., выделенных на рекапитализацию банков, то это проблема для всех 46 млн. украинцев. Это не вопрос враждебности ГРИЦЕНКО”, - заметил политик.

Кандидат на пост президента также заявил, что чувствует мощную поддержку людей.

Политик отметил, что “в уникальной ситуации, когда БЮТ и Партия регионов решили, что президентом может стать лишь миллионер, простые люди поддержали ГРИЦЕНКО, насобирав 2,5 млн. грн. на обязательный кандидатский залог”. При этом А.ГРИЦЕНКО отметил, что сейчас идет сбор средств на проведение избирательной кампании.

Такое, заметил он, в украинской истории происходит впервые: “Не кандидат покупает поддержку, а граждане своими средствами дали возможность принять участие в выборах, уполномочив представлять их интересы”.

А.ГРИЦЕНКО объяснил, что только нескольких людей из тех, кто отправил деньги, он знает лично: “Иногда это люди, которые просто до слез доводят своими письмами. Пишет молодой парень: у меня тетя, которая лежит недвижимая, поручила 20 грн. перечислить ГРИЦЕНКО, она хочет за него голосовать”.

Кандидат в президенты обещает не разочаровать своих сторонников и уже с первого дня на посту главы государства делать все, чтобы люди чувствовали улучшение жизни. А.ГРИЦЕНКО заметил, что даже несмотря на ограниченность функций Президента, есть возможность предпринимать необходимые шаги.

«Уже из первых назначений – председателя СБУ, НБУ. генпрокурора – все поймут, что государство будет работать на закон. Больше не будут за деньги открывать и закрывать уголовные дела. Не будет “дерибана”, будет нормальная стабильная гривня”, - убежден А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, “политика - это задача стратегического характера, это тактика действий, результат и ответственность”. “Вот что для меня политика. А все то, что под ковром – измены, «разводки» - это не для меня», - сказал А.ГРИЦЕНКО.