Криль подсчитал: нардепы «выбросили на ветер» 100 карет скорой помощи

Председатель партии “Единый Центр”, народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ заявляет, что внеочередной режим работы центральных органов власти – это механизм, который надо использовать только в крайних случаях, “поэтому Верховной Раде и Кабинету министров следует отказаться от показательного, аврального режима и вернуться в нормальное рабочее русло”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра”, так лидер партии прокомментировал проведение на этой неделе внеочередных заседаний парламента и правительства.

И.КРИЛЬ заметил, что внеочередные заседания отвлекают высокопоставленных должностных лиц и депутатов от осуществления их должностных обязанностей и несут дополнительные нагрузки на бюджет. «Так, одно внеочередное заседание ВР обходится налогоплательщикам в почти 2 млн. грн., а с июля этого года их состоялось аж восемь. За средства, сэкономленные на проведении этих заседаний, результативность которых была минимальной, можно было бы приобрести по четыре полностью укомплектованные кареты скорой помощи на каждую область», - отметил И.КРИЛЬ.

По его мнению, внеочередные правительственные заседания – это также постоянный дисбаланс в работе министерств, государственных комитетов и ведомств. “Руководители центральных органов исполнительной власти вместо того, чтобы исполнять должностные обязанности, находятся в режиме ожидания, когда надо снова бежать в Кабмин”, - заявил И.КРИЛЬ.

“Более того, - считает он, - результативность таких заседаний также вызывает сомнения. Во время их министры чаще исполняют роль молчаливых слушателей предвыборных монологов и создают фон для одного из кандидатов в президенты, нежели работают над решением конкретных вопросов».

Председатель “Единого Центра” подчеркнул, что сейчас перед правительством и парламентом стоит основная задача – подготовка и утверждение государственного бюджета на 2010 год. По этому поводу И.КРИЛЬ заявил: «Важно, чтобы он был принят еще до нового года. И лучше, чтобы министры и депутаты работали в нормальном рабочем режиме, а не собирались по звонку для бессодержательных дискуссий в окружении телекамер».