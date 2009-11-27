Нафтогаз и Газпром внесли изменения в контракт

НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» внесли изменения в действующие контракты между компаниями о сокращении импортируемого в 2009 году в Украину российского природного газа с 40 млрд. куб. м. до 33,51 млрд. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров Украины.

По его словам, с учетом предусмотренной контрактами скидки по объемам в размере 20% фактически Украина импортирует в 2009 году около 27 млрд. куб. м. российского газа.

Также О.ДУБИНА отметил, что в ноябре «Нафтогаз Украины» закупит около 3,6 млрд. куб. м., а в декабре – около 4 млрд. куб. м. российского газа.

Глава «Нафтогаза» также отметил, что в первом квартале 2010 года Украина планирует закупить около 7 млрд. куб. м. российского газа.

Как сообщал УНИАН, официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 25 ноября заявил, что в результате подписанных 24 ноября дополнений к контракту, «Газпром» и «Нафтогаз» договорились о снижении годовых контрактных объемов закупки газа в 2010 году. Он напомнил, что «Нафтогаз Украины» в 2010 году должен был приобрести 52 млрд. куб. м. газа, а согласно изменениям в контрактах, этот объем снижен до 33,75 млрд. куб. м.