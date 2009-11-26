Фонд культуры и искусств уже выбрал одного из 18-ти

Фонд Культуры и Искусств Украины принял решение поддержать на выборах Президента Украины действующего Главу Государства Виктора Ющенко, как кандидата, больше всего отвечающего критериям и требованиям к национальному лидеру Украины. Об этом говорится в письме Фонда на имя кандидата в Президенты, сообщает официальный сайт кандидата. Авторы письма утверждают: национальный лидер Украины должен быть последовательным созидателем гражданского общества, экономически развитого правового, социального, демократического, независимого украинского государства; пробуждать нашу историческую память, утверждать наше национальное достоинство, экономическую независимость, противостоять какой-либо иностранной экспансии; быть истинным христианином, иметь безукоризненную репутацию, порядочность, правдивость, позитивный семейный имидж; иметь высокую культуру, широкий кругозор, патриотизм, последовательно воплощать украинскую национальную идею и национальные приоритеты экономического развития; не быть обремененным собственным бизнесом, популистскими обещаниями, связями с олигархическими кланами.

«Правлением Фонда были тщательно рассмотрено все 18 кандидатур, которые выдвинуты в качестве кандидатов на должность Президента Украины на выборах 17 января 2010 г. и принято решение поддержать кандидата на должность Президента Украины - действующего Президента Украины Ющенко Виктора Андреевича, как кандидата, который больше всего отвечает критериям и требованиям к национальному лидеру Украины», - говорится в письме.

Всеукраинская общественная организация «Фонд культуры и искусств Украины» объединяет представителей культуры, искусств, образования, науки, юриспруденции Украины.