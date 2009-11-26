БЮТ напишет еще один закон про «гриппозный миллиард»

Фракция БЮТ на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады будет инициировать принятие нового закона о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с гриппом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко со ссылкой на народного депутата от БЮТ Олега ЛЯШКО.

«Этот законопроект будет подан на замену того, который депутаты сегодня провалили», - сообщил он, добавив, что ко вторнику, 1 декабря, Бюджетный комитет доработает и подаст на рассмотрение в сессионный зал этот законопроект.

О.ЛЯШКО также отметил, что отказ депутатов Партии регионов и НУ-НС поддержать преодоление вето Президента на закон о выделении средств для борьбы с эпидемией гриппа является «политическим и безответственным решением».

«К сожалению, мы столкнулись с безответственностью коллег по отношению к Украине, потому что одни слушают Президента, который никак не придумает как навредить правительству, а другие - пишут законопроекты, которые основываются на каких-то социологических исследованиях», - сказал О.ЛЯШКО.