Эксперт предупредил: Януковичу светит «опасный момент»

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ сложно будет объяснить своим избирателям отказ фракции Партии регионов поддержать выделение 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемическим гриппом.

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном агентству УНИАН, в связи с отказом фракции Партии регионов преодолевать вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на закон о выделении указанных средств.

«Сложно себе представить, как будут объяснять избирателям свою непоследовательность в этом вопросе лидеры Партии регионов, вначале заявлявшие о то, что они обязательно проголосуют за выделение средств на борьбу с эпидемией. В случае второй и третьей волны эпидемии, о которых заявил как сам В.ЮЩЕНКО, так и медики, рейтинг кандидата от оппозиции начнет стремительно падать, что может стать интригой во втором туре предстоящих президентских выборов», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Кроме того, по его мнению, лидеру Партии регионов придется объяснить своим идейным избирателям мотивы согласования позиций «регионалов» с технологами Президента В.ЮЩЕНКО. «Этот момент может быть даже более опасным в разгаре политической дискуссии в регионах», - отметил эксперт.

Также А.ГОЛОБУЦКИЙ заявил, что и вина за прогнозируемые Всемирной организацией здравоохранения тысячи возможных от эпидемии смертей в Украине «может лечь на В.ЯНУКОВИЧА, поскольку из-за неконструктивной позиции его политической силы страна окажется без средств на борьбу с новыми угрозами эпидемии».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 ноября, на внеочередном заседании Верховной Рады фракция Партии регионов не проголосовала за преодоление вето Президента на закон о выделении 1 млрд.грн. для борьбы с эпидемией гриппа.

В свою очередь, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Кабинет министров будет инициировать во вторник, 1 декабря, повторное рассмотрение этого вопроса.