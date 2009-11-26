Эксперт предупредил: Януковичу светит «опасный момент»
Что придется объяснять лидеру ПР
Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ сложно будет объяснить своим избирателям отказ фракции Партии регионов поддержать выделение 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемическим гриппом.
Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном агентству УНИАН, в связи с отказом фракции Партии регионов преодолевать вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на закон о выделении указанных средств.
«Сложно себе представить, как будут объяснять избирателям свою непоследовательность в этом вопросе лидеры Партии регионов, вначале заявлявшие о то, что они обязательно проголосуют за выделение средств на борьбу с эпидемией. В случае второй и третьей волны эпидемии, о которых заявил как сам В.ЮЩЕНКО, так и медики, рейтинг кандидата от оппозиции начнет стремительно падать, что может стать интригой во втором туре предстоящих президентских выборов», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.
Кроме того, по его мнению, лидеру Партии регионов придется объяснить своим идейным избирателям мотивы согласования позиций «регионалов» с технологами Президента В.ЮЩЕНКО. «Этот момент может быть даже более опасным в разгаре политической дискуссии в регионах», - отметил эксперт.
Также А.ГОЛОБУЦКИЙ заявил, что и вина за прогнозируемые Всемирной организацией здравоохранения тысячи возможных от эпидемии смертей в Украине «может лечь на В.ЯНУКОВИЧА, поскольку из-за неконструктивной позиции его политической силы страна окажется без средств на борьбу с новыми угрозами эпидемии».
Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 ноября, на внеочередном заседании Верховной Рады фракция Партии регионов не проголосовала за преодоление вето Президента на закон о выделении 1 млрд.грн. для борьбы с эпидемией гриппа.
В свою очередь, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Кабинет министров будет инициировать во вторник, 1 декабря, повторное рассмотрение этого вопроса.