Винский считает, что Россия назвала Украине «убийственную» цену на газ

Лидер народно-патриотического объединения "За демократию и справедливость" Иосиф ВИНСКИЙ считает, что Россия определила неподъемную для украинской экономики цену на природный газ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе этой организации, такое мнение И.ВИНСКИЙ высказал, комментируя заявление представителя российского "Газпрома" о том, что цена на газ для Украины в 2010 году будет составлять 280 долларов за тысячу кубометров.

"Безусловно, цена (газа), которую сегодня назвала Россия для Украины, является убийственной. Экономика Украины не готова ее переварить", - сказал И.ВИНСКИЙ.

По его мнению, правительство Юлии ТИМОШЕНКО не может сегодня решить газовую проблему, "потому что, чем больше она работает над этой темой, тем больше у нас тупиков и проблем".

"Поэтому нужно садиться вместе и оппозиции, и власти, и договариваться о поиске выхода, потому что иначе заложниками излишне высокой цены на газ станет производственный сектор, да и все граждане Украины, которым придется платить такую цену за газ", - считает он.

Вместе с тем, И.ВИНСКИЙ убежден, что от газовых переговоров нужно отстранить всех, кто имеет личную заинтересованность в этой сфере. "Пока темой газа занимаются те люди, которые работали в газовых схемах, мы ее не решим. Это будет борьба за право сидеть на газовых потоках", - подчеркнул лидер НПО "За демократию и справедливость".

Он отметил, что в свое время как министр транспорта и связи и член межправительственной группы был участником трех переговоров с участием премьер-министров Украины и России. "Действительно, были переговоры по два часа тет-а-тет между премьерами. И это, я считаю, неправильно, потому что переговоры должны быть публичными за столом переговоров", - сказал И.ВИНСКИЙ.

По его мнению, остаются вопросы, почему после таких конфиденциальных переговоров Украина получает проигрышные для себя договоренности. "Россия – страна, которая четко понимает свой национальный интерес. Она его отстаивает очень жестко и прагматично. И, безусловно, из-за того, что у нас внутренние конфликты, что мы не можем выйти с единой точкой зрения, мы постоянно проигрываем. Я считаю, что ключевая проблема сегодня – это не проблема украинско-российских отношений, а проблема отсутствия консолидированной власти, единого понимания, куда должна двигаться Украина, и проблема постоянной борьбы между двумя группировками. В результате этой борьбы мы теряем свою экономику, теряем перспективу", - считает И.ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября пресс-секретарь председателя "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ в интервью радиостанции «Эхо Москвы» назвал среднюю цену газа на следующий год для Украины приблизительно на уровне 280 долларов за тысячу кубометров.