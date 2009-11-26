Литвин возмущается заграничным картофелем на базарах

Кандидат в президенты, Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН уверен, что государство должно сдерживать цены на самые необходимые продукты питания.

Об этом он заявил на встрече с коллективом Херсонского хлебозавода, сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЛИТВИНА.

«В Украине годами складывалась абсурдная ситуация, когда крестьянам за зерно платят копейки, молоко у людей скупают по дешевке за цену газированной воды, а в городе нет дешевого хлеба», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что власть оставляет миллионы соотечественников за чертой физического выживания, но это является недопустимым для Украины как одного из потенциально мощнейших мировых аграрных государств. “Государство должно строго контролировать цены и качество продуктов питания и самых необходимых медицинских препаратов. Контролю подлежат цены на хлеб, масло растительное, мясо, сахар, масло, яйца и на лекарства национального производства”, - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, по-настоящему государственный подход предусматривает не только строгий контроль за размером торговой надбавки, существует целый ряд мер, при помощи которых власть может и должна решать этот вопрос. «То, что на наших базарах уже и картофель импортный – это просто преступление власти!», - добавил он.

По убеждению В.ЛИТВИНА, продовольственная программа должна предусматривать механизмы адресных государственных компенсаций социально незащищенным слоям.

Она, по его мнению, должна включать закупку сельскохозяйственного сырья государством для поддержки сельхозпроизводителя. Также должна быть предусмотрена поддержка национальных перерабатывающих предприятий, в первую очередь это касается производителей хлеба, для того, чтобы цена на социальный хлеб не росла, отметил В.ЛИТВИН.