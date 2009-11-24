Высший админсуд не захотел отбирать у Рыбакова депутатский мандат

Высший Административный суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу БЮТ на решение суда о признании противоправным решения БЮТ о досрочном прекращении полномочий народного депутата Игоря РЫБАКОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе И.РЫБАКОВА, сегодня Высший Административный суд Украины принял решение и признал правомерность пребывания ИІ.РЫБАКОВА народным депутатом Украины.

Как отмечается в сообщении, суд высшей инстанции оставил без удовлетворения кассационную жалобу избирательного блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко» на постановление Донецкого апелляционного административного суда от 29 мая 2009 года и постановление Луганского окружного административного суда от 26 февраля 2009 года, которым признано противоправным решение Совета блока политических партий «БЮТ» и незаконным решение Межпартийного съезда избирательного блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко» от 30 июня 2008 года об утверждении решения Совета блока от 30 июня 2008 года о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины И.РЫБАКОВА.

И.РЫБАКОВ отметил, что был уверен, что выиграет это дело, “ведь закон и справедливость неподкупны».

Как сообщал УНИАН, в июне 2008 года народный депутат от БЮТ И.РЫБАКОВ заявил о выходе из коалиции. После этого межпартийный съезд блока лишил его депутатского мандата.

В свою очередь, И.РЫБАКОВ обжаловал в суде это решение съезда.

26 февраля этого года Луганский окружной админсуд признал незаконными и противоправными и отменил решения съезда БЮТ и Совета БЮТ о досрочном прекращении полномочий И.РЫБАКОВА.

29 мая Донецкий апелляционный административный суд отклонил апелляционные жалобы БЮТ и Верховной Рады и оставил в силе постановление Луганского окружного административного суда.

8 октября фракция БЮТ исключила из своего состава трех депутатов: Геннадия ЗАДИРКО, Владимира КАПЛИЕНКО и И.РЫБАКОВА.